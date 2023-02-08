Міська голова Парижа Анн Ідальго змінила свою позицію щодо участі росіян в Олімпіаді-2024. На її думку, РФ потрібно заборонити участь у змаганнях, допоки "триває війна в Україні".

Про це повідомляє France 24.

25 січня МОК опублікував заяву, в якій закликав дозволити участь у спортивних змаганнях російським і білоруським спортсменам, що не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися антидопінгових правил, під нейтральним прапором.

Тоді президент Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.

Ще у січні Анн Ідальго також заявляла, що росіяни можуть брати участь в Олімпіаді під “нейтральним прапором”, щоб таким чином уникнути “позбавлення спортсменів конкуренції”.

Однак вже 7 лютого очільниця французької столиці заявила ЗМІ, що її попередня заява була “непристойною”, оскільки “насправді нейтрального прапора не існує”.

Водночас Ідальго вважає, що в Олімпіаді повинні брати участь “росіяни-дисиденти, які хочуть пройти під прапором біженців”. Анн Ідальго уточнила, що має на увазі російських спортсменів, які не підтримують позицію президента РФ Володимира Путіна щодо його вторгнення в Україну.

Олімпійська команда біженців вперше брала участь в Іграх у Ріо в 2016 році. До неї увійшло 10 спортсменів із Сирії, Ефіопії, Південного Судану та Демократичної Республіки Конго.

Щодо участі білоруських спортсменів в Олімпіаді Ідальго не сказала нічого.

Хоча президент Франції Емманюель Макрон і Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не відразу відреагували на зауваження Ідальго, міністерство спорту та Олімпіади Франції повідомило AFP, що питання про “можливу участь” під нейтральним прапором у Парижі “обговорюється” МОК, але “не було предметом жодного рішення”.

Міністерство підтвердило, що Франція підтримує “збереження всіх економічних, політичних, дипломатичних, спортивних і культурних санкцій” проти Росії.

З початку російського вторгнення в Україну росіяни та білоруси були відсторонені від більшості світових спортивних подій.

Минулого місяця МОК заявив, що вивчає “шлях”, аби дозволити спортсменам з обох країн взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році.

Україна у відповідь заявила, що розгляне можливість бойкоту Ігор.

Сполучені Штати заявили, що російські та білоруські спортсмени повинні змагатися в Парижі під нейтральним прапором, але багато країн, зокрема Східної Європи, виступили проти цієї ідеї.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортничук заявив минулого тижня, що 40 країн можуть відмовитися від уачсті в Олімпіаді-2024, якщо Росії та її союзнику Білорусі дозволять брати участь у змаганнях.

В Естонії також заявили, що бойкотуватимуть Олімпіаду у Парижі у випадку участі росіян та білорусів. У Чехії заявили, що проти участі Росії, однак бойкотувати змагання не будуть.

Цього тижня олімпійські комітети п’яти скандинавських країн заявили, що вони проти дозволу російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпіаді у Парижі.

“Ми твердо стоїмо на своїй позиції, не відкривати для російських і білоруських спортсменів та офіційних осіб участь у міжнародних спортивних змаганнях”, – написали шведський, норвезький, данський, фінський та ісландський комітети у спільній заяві.

Остаточно вирішувати, хто братиме участь в Олімпіаді, буде МОК, а не організатори чи французька влада.

2 лютого Міжнародний олімпійський комітет заявив, що рішення стосовно участі громадян Росії та Білорусі в Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалено. Нині обговорюють питання їхньої участі у змаганнях в Азії.

Додамо, що на початку грудня 2022 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що громадяни Росії та Білорусі мають брати участь в Олімпіаді-2024.