Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними Мінагрополітики, жнива в Україні набирають обертів. Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області зібрали вже більше мільйона тонн зерна нового врожаю.Зокрема гороху обмолочено на понад 59% площ, а ріпака – третину.

Збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 2,1 млн га (18%), заагалом намолочено 6,5 млн тонн зерна нового врожаю. Серед них: пшениці обмолочено 1,2 млн га, намолочено 3,8 млн тонн. Ячменю обмолочено 811,4 тис. га, а намолочено 2,5 млн тонн. Натомість гороху обмолочено 75 тис. га, намолочено 126,8 тис. тонн.

Крім того, аграрії всіх областей проводять збирання озимого ріпака, який обмолочено на площі 400 тис. га, намолочено 896,4 тис. тонн насіння при урожайності 22,4 ц/га.

Нагадаємо, що на початку липня у результаті збирання ранніх зернових та зернобобових культур було намолочено 1,1 млн тонн зерна нового врожаю. Майже у всіх областях України аграрії розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 417,3 тис. га (3%) при врожайності 26,3 ц/га. Загалом зібрано 1,1 млн тонн зерна.