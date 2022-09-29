Українські армійці збили два ворожих Су-25 над Миколаївщиною

Про це повідомляє повітряне командування “Південь”.
Близько 17.00 години в Баштанському районі воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” збито два російських штурмовики Су-25, зазначили у повідомленні.
20 вересня засоби ППО України збили російський штурмовик Су-25 та безпілотник іранського виробництва Shahed-136 на Херсонщині.
Довідка. Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі: гелікоптери й транспортні літаки.
- У небі над Херсонською областю Повітряні сили Збройних сил України ліквідували російський штурмовик Су-25.
- В Україні триває 218-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 29 вересня, українські воїни ліквідували вже понад 58,5 тисячі російських загарбників.
- Станом на початок 218-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.