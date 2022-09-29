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Українські армійці збили два ворожих Су-25 над Миколаївщиною

29 вересня у Баштанському районі Миколаївщини воїни зенітної ракетної Одеської бригади збили два російські штурмовики Су-25.

Четвер, 29 вересня 2022, 21:59
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Про це повідомляє повітряне командування “Південь”.

Близько 17.00 години в Баштанському районі воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” збито два російських штурмовики Су-25, зазначили у повідомленні.

20 вересня засоби ППО України збили російський штурмовик Су-25 та безпілотник іранського виробництва Shahed-136 на Херсонщині.

ДовідкаСу-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі: гелікоптери й транспортні літаки.

Теги: ворожі Су-25, втрати ворога, зенітники, ПК Південь

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