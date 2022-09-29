Українські армійці збили два ворожих Су-25 над Миколаївщиною

Про це повідомляє повітряне командування “Південь”.

Близько 17.00 години в Баштанському районі воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” збито два російських штурмовики Су-25, зазначили у повідомленні.

20 вересня засоби ППО України збили російський штурмовик Су-25 та безпілотник іранського виробництва Shahed-136 на Херсонщині.

Довідка. Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі: гелікоптери й транспортні літаки.