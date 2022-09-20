Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Так, близько 17.00 години, на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” збито черговий російський штурмовик Су-25.
А близько 16.00 години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” збито ворожий дрон-камікадзе “Shahed-136” іранського виробництва, який російські окупанти маркують як “Герань-2”. У пресслужбі зауважили, що це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри.
Довідка. Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі: гелікоптери й транспортні літаки.
Shahed 136 ― безпілотний літальний апарат-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.
- У небі над Херсонською областю Повітряні сили Збройних сил України ліквідували російський штурмовик Су-25.
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