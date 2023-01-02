Про це він повідомив у Facebook.
Збройні сили України та інші складові Сил оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від усієї тимчасово окупованої Росією території.
Упродовж 2022 року українські армійці ліквідували понад 100 тис. російських військовослужбовців, 3 тис. танків, 6 тис. бронемашин, 2 тис. артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків та 270 вертольотів росіян.
Підготовка особового складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ відбувається на території 17 європейських країн. Загалом завдяки підтримці західних союзників України вже підготовлено 20 тис. військовослужбовців.
З районів бойових дій евакуйовано понад 600 тис. мешканців.
В межах міжнародної технічної допомоги здійснювалось отримання від держав-партнерів критично необхідних зразків озброєнь та матеріальних засобів.
Понад 1000 бійців ЗСУ відправлено на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, ФРН, Італії, Румунії, США, Ізраїлю.
Під час розмінування територій знищено 41,8 тис. вибухонебезпечних предметів.
За проявлену мужність та героїзм 29 тис. українських військових здобули державні нагороди, зокрема звання “Герой України” присвоєно 160 військовослужбовцям.
Щодня ЗСУ б’ються не тільки за Україну, але й за близьку нам по Духу Європу, за збереження миру, безпеки та свободи у всьому святі. І ми обовязково Переможемо!”, – резюмував генерал.
- З початку 2023 року набрав чинності закон щодо виплат військовим. Згідно з ним встановлюють щомісячні виплати грошової допомоги Героям України та кавалерам орденів.
- Велика Британія надала зимове спорядження понад 9 500 українським військовим. До допомоги долучилася компанія Altberg із Річмонда у Північному Йоркширі.
- Президент Росії Володимир Путін цього року має постати перед судом в Україні за скоєні ним воєнні злочини. У цьому переконаний сер Джеффрі Найс – юрист, який очолював судове переслідування колишнього лідера Сербії Слободана Мілошевича.