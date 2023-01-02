Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підбив військові підсумки минулого 2022 року. Генерал оприлюднив дані щодо звільнення територій, ліквідації росіян та навчання українських армійців.

Про це він повідомив у Facebook.

Збройні сили України та інші складові Сил оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від усієї тимчасово окупованої Росією території.

Упродовж 2022 року українські армійці ліквідували понад 100 тис. російських військовослужбовців, 3 тис. танків, 6 тис. бронемашин, 2 тис. артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків та 270 вертольотів росіян.

Підготовка особового складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ відбувається на території 17 європейських країн. Загалом завдяки підтримці західних союзників України вже підготовлено 20 тис. військовослужбовців.

З районів бойових дій евакуйовано понад 600 тис. мешканців.

В межах міжнародної технічної допомоги здійснювалось отримання від держав-партнерів критично необхідних зразків озброєнь та матеріальних засобів.

Понад 1000 бійців ЗСУ відправлено на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, ФРН, Італії, Румунії, США, Ізраїлю.

Під час розмінування територій знищено 41,8 тис. вибухонебезпечних предметів.

За проявлену мужність та героїзм 29 тис. українських військових здобули державні нагороди, зокрема звання “Герой України” присвоєно 160 військовослужбовцям.