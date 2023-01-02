Про це він повідомив у Facebook.

Збройні сили України та інші складові Сил оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від усієї тимчасово окупованої Росією території.

Джерело: Валерій Залужний/Facebook

Упродовж 2022 року українські армійці ліквідували понад 100 тис. російських військовослужбовців, 3 тис. танків, 6 тис. бронемашин, 2 тис. артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків та 270 вертольотів росіян.

Джерело: Валерій Залужний/Facebook

Підготовка особового складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ відбувається на території 17 європейських країн. Загалом завдяки підтримці західних союзників України вже підготовлено 20 тис. військовослужбовців.

Джерело: Валерій Залужний/Facebook

З районів бойових дій евакуйовано понад 600 тис. мешканців.

Джерело: Валерій Залужний/Facebook

В межах міжнародної технічної допомоги здійснювалось отримання від держав-партнерів критично необхідних зразків озброєнь та матеріальних засобів.

Джерело: Валерій Залужний/Facebook

Понад 1000 бійців ЗСУ відправлено на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, ФРН, Італії, Румунії, США, Ізраїлю.

Джерело: Валерій Залужний/Facebook

Під час розмінування територій знищено 41,8 тис. вибухонебезпечних предметів.

Джерело: Валерій Залужний/Facebook

За проявлену мужність та героїзм 29 тис. українських військових здобули державні нагороди, зокрема звання “Герой України”  присвоєно 160 військовослужбовцям.

Джерело: Валерій Залужний/Facebook

Щодня ЗСУ б’ються не тільки за Україну, але й за близьку нам по Духу Європу, за збереження миру, безпеки та свободи у всьому святі. І ми обовязково Переможемо!”, – резюмував генерал.