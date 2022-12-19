«Українські діти цього Різдва загадують системи ППО та зброю» – Зеленський на саміті лідерів Об’єднаних експедиційних сил

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до саміту лідерів Об’єднаних експедиційних сил (ОЕС) розповів, що на цьогорічне Різдво українські діти "просять у Святого Миколая або Санта-Клауса зброї, систем протиповітряної оборони та перемоги".

Про це йдеться у відеозверненні глави держави 19 грудня.

Він зазначив, що на День Святого Миколая за східним обрядом, російські терористи “подарували” українським дітям нові удари.

“Українські діти у своїх листах до Святого Миколая просять ППО, зброї та перемоги – перемоги всім українцям”, – наголосив президент. “Вони все розуміють, наші діти. Нумо діяти!”

Глава української держави звернувся до лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF) (Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Сполученого Королівства) та закликав підтримати країну саме зараз чітким рішенням – надати все те, що може не тільки зберегти наявну динаміку на полі бою в Україні, але й прискорити рух наших Сил оборони до перемоги. Зеленський зауважив, що перемога України – це також перемога Європи, якої “всі однаково очікують”.

Довідка. Joint Expeditionary Force — JEF — багатонаціональні експедиційні сили, які створені у 2015 році Великою Британією та складаються з дев’яти її північноєвропейських союзників, серед яких Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.