російсько-українська війна
16:57 В Європі втратили близько 1 трильйон доларів внаслідок зростання цін на енергоносії – Bloomberg
16:34 «Українські діти цього Різдва загадують системи ППО та зброю» – Зеленський на саміті лідерів Об’єднаних експедиційних сил
16:04 Україна разом з Борисом Джонсоном обговорили створення фонду допомоги аграріям
15:01 ДБР завершило розслідування держзради Януковича та Азарова у справі «Харківських угод»
13:56 У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу
13:21 По всій Франції внаслідок поразки на фіналі ЧС-2022 спалахнули заворушення: затримано понад 200 осіб
12:45 В Одеській області затримано жінку, яка збирала кошти російським військовим
11:25 У NASA опублікували супутниковий знімок знеструмленої України
11:06 Росіяни вдарили по будівлі Херсонської ОВА (фото)
10:33 В Австрії викрили російського шпигуна, який передавав засекречені дані Росії
10:00 Вагнерівців-новобранців всередині групи розцінюють як гарматне м’ясо
09:05 Велика Британія оголосить про новий пакет військової допомоги для України
08:13 Зустріч Путіна з Лукашенком може свідчити про початок розширення ролі Білорусі у війни – Інститут вивчення війни
07:42 Протягом доби українські захисники уразили 2 склади боєприпасів противника – Генштаб ЗСУ
07:30 Якою буде погода 19 грудня у День Святого Миколая?
07:21 Окупанти обшукують місцевих жителів і планують залучити поліціянтів-зрадників до бойових дій – Генштаб
07:14 19 грудня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
00:47 У понеділок очікується значний дефіцит електроенергії – Укренерго
00:29 Звільнений російський торговець зброєю Віктор Бут відвідав окуповану Україну

18 грудня

23:43 Перша в історії України Нобелівська премія миру уже в Україні
22:25 Через зниження температури в енергосистемі зберігається значний дефіцит – глава правління НЕК «Укренерго»
21:26 Собаки платять надто велику ціну в італійській трюфельній війні – WSJ
20:54 У Twitter вимкнули аудіочати-«простори» на невизначений термін
20:33 «Росіяни стабільно втрачають батальйон за добу» – речник Східного угруповання військ ЗСУ
20:07 Зеленський провів засідання Ставки: особливу увагу приділили ситуації в Білорусі
19:43 Латвія виділить 550 тисяч євро на придбання генераторів для українських медіа
19:16 Росіяни розміщують свої підрозділи у школах, у той час там перебувають діти – Генштаб
18:44 У «Палаці Великих князів Литовських» відкрили українськомовний аудіогід
18:29 Президентка Європарламенту закликала посилити військову та фінансову допомогу Києву

«Українські діти цього Різдва загадують системи ППО та зброю» – Зеленський на саміті лідерів Об’єднаних експедиційних сил

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до саміту лідерів Об’єднаних експедиційних сил (ОЕС) розповів, що на цьогорічне Різдво українські діти "просять у Святого Миколая або Санта-Клауса зброї, систем протиповітряної оборони та перемоги".

Понеділок, 19 грудня 2022, 16:34
Підтримати

Про це йдеться у відеозверненні глави держави 19 грудня.

Він зазначив, що на День Святого Миколая за східним обрядом, російські терористи “подарували” українським дітям нові удари.

“Українські діти у своїх листах до Святого Миколая просять ППО, зброї та перемоги – перемоги всім українцям”, – наголосив президент. “Вони все розуміють, наші діти. Нумо діяти!”

Глава української держави звернувся до лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF) (Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Сполученого Королівства) та закликав підтримати країну саме зараз чітким рішенням – надати все те, що може не тільки зберегти наявну динаміку на полі бою в Україні, але й прискорити рух наших Сил оборони до перемоги. Зеленський зауважив, що перемога України – це також перемога Європи, якої “всі однаково очікують”.

Довідка. Joint Expeditionary Force — JEF — багатонаціональні експедиційні сили, які створені у 2015 році Великою Британією та складаються з дев’яти її північноєвропейських союзників, серед яких Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

Теги: Володимир Зеленський, Велика Британія, відеозвернення, Європа, звернення до лідерів, країни Балтії, лідери JEF, озброєння України, підтримка ЗСУ, саміт

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook