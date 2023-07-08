Українські хакери зламали закриту конференцію колаборантів, які обговорювали незаконну депортацію українських дітей

Українські хакери KibOrg зламали закриту конференцію колаборантів, на якій вони обговорювати крадіжки українських дітей та їх депортацію в Росію.

Джерело: KibOrg в Telegram

Під час конференції колаборантів, українські хакери доєдналися до онлайн-зустрічі та пояснили колаборантам, що на них очікує після депортації дітей до РФ, наголосивши, що окупанти обов’язково відповідатимуть за ці дії.

Учасники конференції злякалися та почали відключатися від зустрічі.