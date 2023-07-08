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Українські хакери зламали закриту конференцію колаборантів, які обговорювали незаконну депортацію українських дітей

Українські хакери KibOrg зламали закриту конференцію колаборантів, на якій вони обговорювати крадіжки українських дітей та їх депортацію в Росію.

Субота, 8 липня 2023, 18:53
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Джерело: KibOrg в Telegram

Під час конференції колаборантів, українські хакери доєдналися до онлайн-зустрічі та пояснили колаборантам, що на них очікує після депортації дітей до РФ, наголосивши, що окупанти обов’язково відповідатимуть за ці дії. 

Учасники конференції злякалися та почали відключатися від зустрічі.

Теги: викрадення дітей, депортація дітей в Росію, Колаборанти, російсько-українська війна, хакери

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