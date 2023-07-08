Українські хакери зламали закриту конференцію колаборантів, які обговорювали незаконну депортацію українських дітей

Джерело: KibOrg в Telegram
Під час конференції колаборантів, українські хакери доєдналися до онлайн-зустрічі та пояснили колаборантам, що на них очікує після депортації дітей до РФ, наголосивши, що окупанти обов’язково відповідатимуть за ці дії.
Учасники конференції злякалися та почали відключатися від зустрічі.
- Протягом останніх кількох років Росія незаконно вивезла з України 700 тисяч дітей. Про це заявив голова міжнародного комітету Ради Федерації Григорій Карасін.
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