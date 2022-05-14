#Букви зібрали для вас реакції українських медійників.

Нещодавно в Інституті масової інформації (ІМІ) опублікували заяву українських журналістів та журналісток, які просили відсторонити від участі в національних телемарафонах проросійських телеведучих, які “багато років підігравали ворогу та поширювали кремлівську пропаганду”.

Однак у Міністерстві культури та інформаційної політики України виступили проти відсторонення від етеру співробітників, які раніше працювали на телеканалах, що належали підозрюваному у держзраді нардепу Віктору Медведчуку.

Виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк окреслила позицію Мінкульту щодо проросійських ведучих, яка “какая разніца”.

“Вимкнення трьох порошенківських телеканалів з ефіру у Міністерства не викликало занепокоєння, зникнення ведучих і журналістів, наприклад, Еспресо — для МКІП це не розпалення ворожнечі. Просто ганьба”, — зазначила Романюк.

Ведучий “Свободи слова” на ICTV Вадим Карп’як таку відповідь Мінкульту розцінює, як необхідність у спеціалістах з багаторічною проросійською позицією. Водночас він зазначив, що спеціалісти з каналів “Прямий”, “Еспресо” і “5 канал”, які зникли з ефірного мовлення, виявилися не потрібні.

Журналістка та телеведуча Мирослава Борчук позицію Мінкульту назвала “вибірковою миролюбністю”. Вона наголосила, що “спеціалісти, які роками подавали патрони ворогу на інформаційному фронті, потрібні, а спеціалісти з каналів “Прямий”, “Еспресо” і “5 канал”, які зникли з ефірного цифрового мовлення, не потрібні”.

“Під час війни суспільна напруга формується якраз там, де збита моральна навігація. Де є очевидна, обурлива несправедливість. Конфлікт виникає там, де урівнюють людей, які відстоювали правду і дотримувались професійних стандартів, і російських колаборантів, зброєносців Медведчука & company. Під час битви добра зі злом на передовій, рівняти добро зі злом в тилу — це гасити конфлікт бензином” — констатувала Борчук.

Головна редакторка Громадського радіо Тетяна Трощинська вважає, що позиція Мінкульту щодо відсторонення від ефірів єдиного марафону ведучих, які “особливо відзначилися любов‘ю до роспропаганди”, означає, що МКІП невідоме слово “репутація“.

На її думку, формулювання міністерства “перейшли на сторону України” щодо ведучих, яких українські медійники просили відсторонити від ведення телемарафону, як таких, хто “багато років поширювали кремлівську пропаганду”.

Цікаво, а самого Медведчука питали? Може, він теж покаявся і “перейшов на сторону України“? У нього великий менеджерський досвід і знання про інформполітику ще з часів “України без Кучми” і Помаранчевої революції. Замість тюрми, він міг би попрацювати у МКІП, не час втрачати такі уміння і досвід” — написала Трощинська.

Шеф-редакторка інтернет-видання “Детектор медіа” Наталія Лигачова-Чернолуцька ствердила, що у Мінкульту не викликає занепокоєння вимкнення з етеру зі всіма їхніми співробітниками, а також це “не розпалює ворожнечу”.

“Прибрати з ефіру національного марафону з десяток людей, які там не мають бути за всіма морально-етичними та професійними принципами, а також з суто прагматичної мети унеможливлення повтору проросійської кон’юктури серед медіаспільноти — це розпалювати. Ну-ну. І ось ще підказали смішне колеги: “Сьогодні нам потрібна кожна людина“, крім всіх тих, хто працює на “Еспресо”, “Прямому” та “5 каналі”. Коротше, власне, ніхто й не сподівався на іншу реакцію. Та час все розставить по своїх місцях. Але працювати над аргументацією треба МКІПу краще. Щоб не палитися”, — таку оцінку дала Лигачова.