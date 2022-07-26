Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Передача планується для того, щоб медикам було простіше працювати та спілкуватися з пацієнтами онлайн. Саме тому важливо надати їм відповідне технологічне забезпечення.
“Наші лікарі — герої. Щодня вони рятують життя людей. Часто під ворожими обстрілами”, — додав Федоров.
Передача ноутбуків це важлива частина плану з цифровізації медичної сфери. Міністр подякував міністерству економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції. Зокрема за підтримку ініціативи міністерства цифрової трансформації та МОЗ.
- Нагадаємо, Польща передала Україні партію танків PT-91 Twardy. Точна їхня кількість та додаткові деталі чергового траншу поки не озвучується.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну почали надходити перші німецькі самохідні зенітні комплекси Gepard.
- Україна підписала перші договори на 260,5 мільйонів гривень щодо закупівлі безпілотників. Їх придбають у межах проєкту “Армія дронів”.