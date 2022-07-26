Французський уряд надасть Україні 10 тисяч ноутбуків. У такий спосіб вони планують забезпечити їх якісним інтернетом та комп’ютерами.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Передача планується для того, щоб медикам було простіше працювати та спілкуватися з пацієнтами онлайн. Саме тому важливо надати їм відповідне технологічне забезпечення.

“Наші лікарі — герої. Щодня вони рятують життя людей. Часто під ворожими обстрілами”, — додав Федоров.

Передача ноутбуків це важлива частина плану з цифровізації медичної сфери. Міністр подякував міністерству економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції. Зокрема за підтримку ініціативи міністерства цифрової трансформації та МОЗ.