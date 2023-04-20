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Українські підприємці звернулися до Уряду з проханням заборонити імпорт молочної продукції з Польщі

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) звернулася до Уряду в проханням ввести заборону імпорту молочної продукції з Польщі.

Четвер, 20 квітня 2023, 21:01
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Про це інформує пресслужба СМПУ.

Зазначається, що у Варшаві завершилися дводенні переговори представників українського Уряду з польськими колегами стосовно введеної на період з 15 квітня до 30 червня заборони на імпорт в Польщу української сільськогосподарської і харчової продукції, а також її транзит. Результатом переговорів стала домовленість про поновлення транзиту через територію Польщі з 21 квітня.

Як повідомляється, спілка молочних підприємств України розчарована таким результатом переговорів. Він не змінює ситуацію з забороною молочного експорту і тим самим ставить під удар вітчизняну молочну галузь.

“Ми вимагаємо від нашого уряду захистити вітчизняну молочну галузь введенням дзеркальних заходів: заборонити імпорт польської молочної продукції в Україну на період заборони ввезення українських молокопродуктів до Польщі”, – йдеться в заяві.

Спілка підкреслює, що рішення про обмеження торгівлі може приймати тільки Єврокомісія. “Розраховуємо на підтримку уряду України і європейських колег, які можуть повернути торговельні відносини наших країн в поле європейського законодавства”, – мовиться в дописі.

Нагадаємо, транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює вночі з 20 на 21 квітня 2023 року. За даними Мінагрополітики, обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.

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