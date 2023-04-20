Українські підприємці звернулися до Уряду з проханням заборонити імпорт молочної продукції з Польщі

Про це інформує пресслужба СМПУ.
Зазначається, що у Варшаві завершилися дводенні переговори представників українського Уряду з польськими колегами стосовно введеної на період з 15 квітня до 30 червня заборони на імпорт в Польщу української сільськогосподарської і харчової продукції, а також її транзит. Результатом переговорів стала домовленість про поновлення транзиту через територію Польщі з 21 квітня.
Як повідомляється, спілка молочних підприємств України розчарована таким результатом переговорів. Він не змінює ситуацію з забороною молочного експорту і тим самим ставить під удар вітчизняну молочну галузь.
“Ми вимагаємо від нашого уряду захистити вітчизняну молочну галузь введенням дзеркальних заходів: заборонити імпорт польської молочної продукції в Україну на період заборони ввезення українських молокопродуктів до Польщі”, – йдеться в заяві.
Спілка підкреслює, що рішення про обмеження торгівлі може приймати тільки Єврокомісія. “Розраховуємо на підтримку уряду України і європейських колег, які можуть повернути торговельні відносини наших країн в поле європейського законодавства”, – мовиться в дописі.
Нагадаємо, транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює вночі з 20 на 21 квітня 2023 року. За даними Мінагрополітики, обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.
- Польща змінить перелік сільськогосподарської продукції, забороненої для імпорту з України. Найімовірніше, що з нього вилучать м’ясо, вина та живу худобу.
- 15 квітня Польща тимчасово заборонила імпорт зерна та інших харчових продуктів з України, “щоб захистити польський сільськогосподарський ринок від дестабілізації”.
- Угорщина, яка раніше заборонила імпорт зерна з України, вирішила додатково заборонити до 30 червня ще й імпорт українського меду та деяких видів м’яса.