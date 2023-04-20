Угорщина, яка раніше заборонила імпорт зерна з України, вирішила додатково заборонити до 30 червня ще й імпорт українського меду та деяких видів м'яса.

Про це повідомляє Reuters.

19 березня Європейська комісія заявила, що вживе надзвичайних “запобіжних заходів” щодо пшениці, кукурудзи, насіння соняшника та ріпака після того, як деякі країни Центральної Європи в односторонньому порядку вжили заходів щодо заборони імпорту харчових продуктів з України, щоб захистити свій власний сільськогосподарський сектор.

Однак Угорщина та Польща заявили, що й інші українські продукти також слід внести до списку заборонених.

Заборона Угорщини на імпорт основних зернових та сільськогосподарської продукції “включає загалом 25 продуктів, найважливішими з яких є зернові культури, насіння ріпака та соняшника, борошно, олія, мед та деякі м’ясні продукти”, – сказав Гергелі Гульяс.

Таке оголошення угорського уряду зроблено після того, як міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь зажадав розширити будь-яку загальноєвропейську заборону на імпорт, включивши в неї “яйця, мед і м’ясо птиці”.

Надь також повідомив державному інформаційному агентству MTI, що Угорщина продовжить дозволяти транзит українського зерна, забезпечуючи відправлення таких партій “контрольованим способом”.

“Угорщині варто було вжити рішучих заходів і захистити інтереси угорських фермерів”, – сказав він, маючи на увазі заборону, додавши, що заходи змусили Брюссель теж вжити заходів.

Офіційний представник ЄС сказав, що це дозволить зерновим потрапити до п’яти країн з України, лише якщо вони призначені для експорту до інших членів ЄС або до решти світу. Цей захід триватиме до кінця червня.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що переговори з Брюсселем продовжаться на початку наступного тижня.

Ці країни стали транзитними шляхами для українського зерна, яке через вторгнення Росії не можна було експортувати через чорноморські порти України.

Тоді вузькі місця затримали мільйони тонн зерна в країнах, що межують з Україною, змушуючи місцевих фермерів конкурувати з напливом дешевого українського імпорту.