Екскурсія відбудеться на офіційній сторінці Антарктичного центру в Instagram.
Полярники обіцяють розповісти про тонкощі роботи й життя на станції, продемонструвати метеомайданчик, робочі приміщення й навіть власний бар під назвою “Фарадей”. Також є ймовірність, що глядачі зможуть почути й побачити головних сусідів українських науковців — субантарктичних пінгвінів. Екскурсоводом виступить сисадмін 26-ї антарктичної експедиції Ярослав Дроздов.
Розпочнеться онлайн-захід 5 лютого о 17:00 за київським часом. А вже 6 лютого полярники будуть відмічати День народження “Вернадського”, адже 26 років тому (у 1996) Україна отримала цю станцію від Великої Британії.
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