Минулого року українські військовослужбовці намагались завербувати російського пілота, вмовивши його перегнати в Україну військовий літак РФ. Дії колишнього розвідника Романа Червінського, айтівця, представників СБУ та Повітряних сил призвели до ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" 23 липня 2022 року. Служба безпеки України відкрила щодо них справи.

Про це повідомляє “Українська правда”.

Служба безпеки України порушила справу проти українських військових, дії яких 23 липня 2022 року призвели до ракетного обстрілу аеродрому “Канатове”.

За даними слідчих, ракетному удару передувало проведення деякими військовими так званої “спецоперації” із заволодіння літаком ВКС РФ. Згідно з їхнім задумом, російський пілот мав перейти на бік України.

Все почалося у квітні 2022 року, коли пілот-любитель та айтівець Олексій (ім’я змінено) дізнався, що Рада дозволила платити винагороду за добровільну здачу ЗСУ російської техніки. Відтак він вирішив вмовити ворога на авантюру.

Зокрема він знайшов дані російських пілотів, нагороджених за війну в Сирії, а через неофіційні платні сервіси знаходив контакти пілотів і розпочинав із ними діалог.

Олексій зібрав досьє на трьох обраних ним росіян та через контакти в Головному управлінні розвідки Міноборони України йому вдалося дістатися до заступника начальника розвідки Дмитра Усова. Той взяв зібрані айтівцем матеріали, але не став продовжувати співпраці.

Співрозмовник “УП” у ГУР підтвердив цю інформацію та додав, що звертався до ГУР також ексрозвідник Роман Червінський.

Тому Олексій звернувся до знайомого зі Служби безпеки України Максима (ім’я змінено). Ця ідея дійшла до керівництва СБУ. Зокрема, йдеться про Івана Баканова. Максим почав працювати як оперативник.

На момент операції Червінський – заступник командира військової частини в Силах спецоперацій. Він запевняє, що погодив дії зі своїм керівництвом, яке схвалило операцію.

Зауважимо, що росіянам мали надати “квадрат”, де вони в обумовлений час повинні був влетіти ц повітряний простір України, а також зімітувати аварію. Тоді Україна оголосила б про полон.

ЗСУ та правоохоронці намагалися дізнатися у російських пілотів інформацію про те, хто віддає їм накази, де вони виконують свої завдання, хто курує їхню роботу тощо.

Вони кілька місяців виманювали з Росії військовий літак. Втім, ворожий пілот, який погодився на співпрацю, зрештою не прилетів. Водночас у Кремлі намагалися вивідати секретні дані українців.

Як наголосили у Службі безпеки України, подібні дії призвели до втрат: “Під час цієї “операції”, яку було проведено попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Ці дані дали змогу ЗС РФ здійснити масований обстріл аеродрому “Канатове”, – сказали в СБУ.

Зокрема, загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 українських захисників. Також росіяни повністю знищили два винищувачі Повітряних сил ЗСУ.

Нині військових звинувачують у державній зраді та у перевищенні службових повноважень.