Українським силам вже вдалося витіснити російські підрозділи на околицях Бахмута (Донецька область) на декілька кілометрів, проте в самому місті ситуація й досі дуже складна.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Троє українських солдатів, відомих під позивними “Омар”, “Чіп” і «Бандит», у п’ятницю, 12 травня, брали участь в наступальних операціях ЗСУ на околицях міста Бахмут, що на сході України, підриваючи російські танки і бронемашини.

“Військові, які поділилися своєю історією, були серед сотень інших українських солдатів, які останніми днями почали довгоочікуваний контрнаступ поблизу Бахмута. За їхніми словами, бої досить часто були важкими: більшість російських армійців були готові скоріше померти, ніж здатися, навіть перебуваючи в оточенні”, – пишуть у виданні.

Як повідомляється, минулого тижня українські підрозділи вперше провели серію скоординованих контратак, завдяки якій вдалося всього лише за декілька днів відвоювати територію на північ і південь від міста, на захоплення якої російським силам знадобилися місяці.

Водночас сам Бахмут, на переконання українських солдатів, залишається “місцем небаченої раніше жорстокості”.

“Про успіхи в самому місті ще досить рано говорити. Ми потребуємо більше протитанкових ракет Javelin. Російські танки завдають нам серйозних втрат”, – сказав боєць взводу з Бахмута.

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська поступово просуваються у двох напрямках у передмісті Бахмута. За її словами, через активні бойові дії не можливо надати точну інформацію про стан боїв, проте посадовиця запевняє, що українські військові “знищують ворога і вже взяли багато полонених”.

Протягом останнього тижня, як розповіли українські військові, росіяни вдавалися до використання запалювальних боєприпасів, щоб витіснити їх з позицій. Воїни ЗСУ стверджують, що ці бомби – це фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародним правом для використання проти цивільного населення, але не проти військових об’єктів. Відомо, що вони можуть горіти з температурою понад 760 градусів за Цельсієм.