Про це йдеться в матеріалі The New York Times.
Троє українських солдатів, відомих під позивними “Омар”, “Чіп” і «Бандит», у п’ятницю, 12 травня, брали участь в наступальних операціях ЗСУ на околицях міста Бахмут, що на сході України, підриваючи російські танки і бронемашини.
“Військові, які поділилися своєю історією, були серед сотень інших українських солдатів, які останніми днями почали довгоочікуваний контрнаступ поблизу Бахмута. За їхніми словами, бої досить часто були важкими: більшість російських армійців були готові скоріше померти, ніж здатися, навіть перебуваючи в оточенні”, – пишуть у виданні.
Як повідомляється, минулого тижня українські підрозділи вперше провели серію скоординованих контратак, завдяки якій вдалося всього лише за декілька днів відвоювати територію на північ і південь від міста, на захоплення якої російським силам знадобилися місяці.
Водночас сам Бахмут, на переконання українських солдатів, залишається “місцем небаченої раніше жорстокості”.
“Про успіхи в самому місті ще досить рано говорити. Ми потребуємо більше протитанкових ракет Javelin. Російські танки завдають нам серйозних втрат”, – сказав боєць взводу з Бахмута.
Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська поступово просуваються у двох напрямках у передмісті Бахмута. За її словами, через активні бойові дії не можливо надати точну інформацію про стан боїв, проте посадовиця запевняє, що українські військові “знищують ворога і вже взяли багато полонених”.
Протягом останнього тижня, як розповіли українські військові, росіяни вдавалися до використання запалювальних боєприпасів, щоб витіснити їх з позицій. Воїни ЗСУ стверджують, що ці бомби – це фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародним правом для використання проти цивільного населення, але не проти військових об’єктів. Відомо, що вони можуть горіти з температурою понад 760 градусів за Цельсієм.
- За інформацією британських розвідників, найманці ПВК “Вагнер” продовжують поступово очищувати позиції ЗСУ у центрі Бахмута. Своєю чергою українські бійці досягли прогресу на флангах міста.
- 14 травня міністерство оборони Росії визнало, що двох офіцерів старшого командного складу було ліквідовано на сході України, коли сили Києва відновили спроби прорвати російську оборону в охопленому бойовими діями Бахмуті.
- Станом на 13 травня Збройні сили України продовжують контратаку в районі міста Бахмут Донецької області на тлі заяв про подальші здобутки на південний захід від міста.