Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Так, українці виконали композицію у відповідь на музичне привітання військового оркестру США. Ба більше, військові запропонували виконати цю мелодію разом з американськими колегами.

Повну версію виступу військові музики Повітряних Сил обіцяють оприлюднити до Різдва 7 січня.

Нагадаємо, що 19 грудня оркестр військово-повітряних сили США привітав українців зі святами та виконав пісню “Щедрик” українського композитора Миколи Леонтовича. Підполковник, керівниця оркестру ВПС США в Європі Крістіна Мур Уррутії заявила, що США бажають усім миру й радості.