Про це повідомляє прес-служба сухопутних військ ЗСУ.

Біля Попасної на Луганщині українським військовим вдалося збити ракету “Точка-У” з використанням ПЗРК “Stinger”, який призначено для боротьби з літаками та гвинтокрилами.

“Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК “Стінгер”, — зауважують у прес-службі сухопутних військ ЗСУ.

Українські військові використовують ПЗРК для боротьби з літаками та гвинтокрилами ворога від самого початку повномасштабної війни Росії проти України. В ЗСУ використовують як ПЗРК радянського виробництва “Ігла”, “Стріла”, так і комплекси “Stinger”, які до України постачають з США. Раніше стало відомо, що з ПЗРК “Ігла” менеджер Укрпошти збив новітній російський літак Су-34 в небі над Черніговом.