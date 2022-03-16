Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За словами високопоставленого чиновника США, серед додаткового озброєння – мобільні системи протиповітряної оборони радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14.
Чиновник зазначив, що системи мають менший діапазон висот, ніж система С-300, яку просила Україна. Зате вони мають більшу дальність дії, ніж ракети Stinger, які раніше поставлялися в Україну, що дає їм можливість вражати крилаті ракети.
За словами цього високопоставленого чиновника США, ці системи надійшли від країн-партнерів НАТО і вже “в дорозі” в Україну.
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