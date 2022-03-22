Про це йдеться у відеозверненні Сергія Братчука.
За його словами, російські морські піхотинці, які ще у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ в Україну намагались висадитись в Одесі, зараз вже мертві. Їх вбили під Миколаєвом та Маріуполем.
Братчук додав, що українські захисники вбили частину особового складу морпіхів з РФ.
“Ну а залишок тих так званих “морпіхів”, які ще бовтаються у Чорному морі, підуть на корм бичкам”, – наголосив речник Одеської ОВА.
- Нагадаємо, китайський влогер Ванґ Цзизянь, який мешкає в Одесі, почав публікувати в мережі відео про ситуацію в місті. В КНР його почали називати “національним зрадником” та тиснути на нього, щоб він видалив відео.
- Раніше над Чорним морем українські бійці протиповітряної оборони збили два російських літаки Су-30.
- Відомо, що в Одеській області ворог продовжує зазнавати втрати. В Одесі Збройні сили України знищили корабель окупантів.