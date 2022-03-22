Про це йдеться у відеозверненні Сергія Братчука.

За його словами, російські морські піхотинці, які ще у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ в Україну намагались висадитись в Одесі, зараз вже мертві. Їх вбили під Миколаєвом та Маріуполем.

Братчук додав, що українські захисники вбили частину особового складу морпіхів з РФ.

“Ну а залишок тих так званих “морпіхів”, які ще бовтаються у Чорному морі, підуть на корм бичкам”, – наголосив речник Одеської ОВА.