Прессекретар Одеської обласної військові адміністрації Сергій Братчук повідомив про ліквідацію російських загарбників, які намагались десантуватись на території Одеси.

Про це йдеться у відеозверненні Сергія Братчука.

За його словами, російські морські піхотинці, які ще у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ в Україну намагались висадитись в Одесі, зараз вже мертві. Їх вбили під Миколаєвом та Маріуполем.

Братчук додав, що українські захисники вбили частину особового складу морпіхів з РФ.