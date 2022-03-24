Про це повідомляє оперативне командування “Північ”.
Після вдалої операції Збройних сил частина ворожої колони почала розбігатися у паніці. Зазначено, що “далеко вони не втечуть”. Українські військові оприлюднили світлини вдалої роботи по ворожій колоні.
Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявляв, що місто вже тиждень перебуває в стані гуманітарної кризи, зокрема через відсутність електроенергії, водопостачання та опалення. Лише частина Чернігова досі має доступ до газу. Тому міський голова закликає центральну владу звертати більше уваги на гуманітарні катастрофи та сприяти їхньому вирішенню.
- Нагадаємо, мер Чернігова Владислав Атрошенко закликає центральну владу, а не здебільшого волонтерів, брати більше участі у вирішенні гуманітарних криз. У Чернігові через атаки військових РФ містянам обмежили видачу води до 10 літрів на особу.
- Російські окупанти завдали авіаудари по автомобільному мосту Чернігова через річку Десна. Йдеться про міст, який сполучав Чернігів з Києвом.
- Голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергій Дейнека подякував за допомогу в коригуванні вогню. Російський пропагандист у сюжеті про великий десантний корабель “Орськ” викрив місцерозташування техніки.