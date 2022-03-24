Збройні сили України знищили два російські бронеавтомобілі "Тигр", а також танк та "КамАЗ". Українські воїни натрапили на солдатів РФ у лісах.

Про це повідомляє оперативне командування “Північ”.

Після вдалої операції Збройних сил частина ворожої колони почала розбігатися у паніці. Зазначено, що “далеко вони не втечуть”. Українські військові оприлюднили світлини вдалої роботи по ворожій колоні.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявляв, що місто вже тиждень перебуває в стані гуманітарної кризи, зокрема через відсутність електроенергії, водопостачання та опалення. Лише частина Чернігова досі має доступ до газу. Тому міський голова закликає центральну владу звертати більше уваги на гуманітарні катастрофи та сприяти їхньому вирішенню.