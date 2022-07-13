Про це він повідомив в етері французького телеканалу LCI.

За словами Порошенка, ця війна – проти всього Західного світу. Він розповів, що нещодавно повернувся з Херсонської області: “Ми чуємо, що артилерія нарешті почала відповідати. Ми накрили склади боєкомплекту для російської артилерії, і вперше кількість відповідей російської артилерії зменшилося. Їм треба 5-7 днів для того, щоб налагодити нову логістику”, – пояснив Порошенко щодо ситуації на південному напрямку.

П’ятий президент на власні очі бачив фронтове село, де немає жодної людини, немає жодного будинку, який би залишився неушкодженим, адже російська артилерія б’є по цивільній інфраструктурі. Зруйновано школу, бібліотеку, лікарню, горять поля пшениці, яку треба було жати. Системами залпового вогню зруйновано церкву, де залишилася одна стіна з іконою Спасителя.

В цих умовах українські військові стоять, захищаючи Україну та Європу. Зараз вони мають високий моральний дух для того, щоб переходити у контрнаступ. За словами Порошенка, для того, щоб закінчити війну, ЗСУ потребують артилерії, дронів, систем радіоелектронної боротьби, зенітних ракет та БМП.

“Бо сьогодні – це не війна піхоти. Це війна дронів. Це війна артилерії. Це війна наступальних БМП. Це війна радіоелектронної боротьби. Сьогодні 95% поранень – це російська артилерія, яка має необмежений запас і кількість снарядів”, – констатував Порошенко.

Також, крім постачання зброї, Україна чекає санкцій проти РФ. Вони мають бути в енергетичній, фінансовій і транспортній сферах.