Українські лікарні насилу справляються з COVID-19: розтин померлих роблять під деревами

Українські лікарні насилу справляються з коронавірусом, незважаючи на відносно невелику кількість випадків хворих в країні.

Про це пише інформагентство Associated Press.

“Медичні працівники в саморобних захисних масках і костюмах, з поліетиленовими пакетами поверх взуття. У лікарні, яка розрахована на 150 пацієнтів з коронавірусом, в даний час знаходяться 250 чоловік. Відсутня система фільтрації, яка змушує проводити розтини на вулиці під деревами, а не в лікарняному морзі. Проблемна система охорони здоров’я в Україні перевантажена COVID-19, незважаючи на те, що було повідомлено про відносно невелике число випадків – 15 648 випадків зараження і 408 випадків смерті за станом на понеділок”, – йдеться в статті.

Агентство відзначає, що найбільш очевидною проблема є в західному місті Чернівці, де було підтверджено більш 2324 випадків інфікування в місті і околицях. Регіон вважається гарячою точкою зараження, поряд з іншим західним містом, Івано-Франківськом та Києвом. Коли пацієнти з COVID-19 потрапляють до лікарень, деякі лікарі і медсестри повинні купувати захисне спорядження або використовувати імпровізоване обладнання. Багато з них хворіють: медичні працівники складають близько п’ятої частини всіх випадків захворювань на коронавірус в Україні.

Фото: AP

“Моя душа плаче! Ми відчуваємо нестачу медичного обладнання та засобів захисту, і в результаті ми все заражаємося” – сказав анестезіолог Чернівецької обласної лікарні Микола Шарахлицький.

Завідувач відділенням інтенсивної терапії цієї ж лікарні Костянтин Дронь каже, що не вистачає всього.

“Я не вірю, що хоча б в одній лікарні в Україні є все, що потрібно. Нам не вистачає всього”, – говорить він.

Терапевт з міста Почаїв, 51-річний Іван Венжинович розповідає, що “сімейні лікарі самоусунулися від вирішення проблеми”.

“Вони не відвідують пацієнтів, а дають консультації по телефону. Всі бояться заразитися коронавірусом”, – зазначив терапевт.

Агентство пише, що в лікарні Почаєва немає фахівців з інфекційних захворювань: один звільнився, у іншого діагностували коронавірус.

“Всі люди втекли, а ті, хто залишився, працюють на межі своїх сил через цю реформу”, – вважає Венжинович.

Відзначається, що лікарі побоюються послаблень карантинних заходів з 11 травня в країні.

Фото: AP

“Ви можете бачити цю сумну картину нашої готовності, і це відбувається на четвертому місяці епідемії”, – заявив патологоанатом з Тернополя Олег Стецюк, який носить жовтий захисний костюм, який його друг, чоботар, пошив для нього.

За його словами, країна не дає медикам “ні копійки на поліпшення санітарних умов”.

Стецюк проводить розтин померлих від коронавірусу на відкритому повітрі за його лікарнею, тому що в його морзі немає нормальної вентиляції і водопостачання.

Фото: AP (Патологоанатоми в спеціальних костюмах для захисту від коронавірусу роблять розтин померлої людини від коронавірусу за межами моргу лікарні в Тернополі)

“Україна була абсолютно не готова до епідемії, і це велике питання, чи готова вона зараз”, – сказав він, додавши, що влада відхилила його прохання надати намет для розтину, пославшись на відсутність коштів.

Фото: AP

Отмечается, что врачи также жалуются на достойную зарплату. Врачи отделения интенсивной терапии получают месячную зарплату от 148 до 174 долларов, а медсестры – 111 долларов.

“Мне грустно и страшно, что мне приходится думать не о своих пациентах, а о том, как не умереть с голода, как заплатить за квартиру и прокормить семью», – сказал 38-летний врач-пульмонолог Игорь Фельдман из Черновцов с 15-летним стажем, который зарабатывает 174 доллара в месяц.

Медицинские работники по всей Украине провели акции протеста против реформ, а некоторые руководители больниц организовали голодовки.

“Мы не сбежали с линии фронта. Мы бросили наших детей, мужей и родителей и практически жили в больнице, чтобы спасти жизни. Правительство должно решить, против кого оно борется – против медиков или коронавируса”, – говорится в заявлении врачей в городе Винница.

Журналисты также обращают внимание на коррумпированную экономику в стране и на истощение бюджета войной с поддерживаемыми Россией наемниками. Также говорят о новой администрации президента Владимира Зеленского, которая продолжает работать над медреформой, основанной предшественниками.