Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Facebook.
Торік у березні Міністерство закордонних справ України внесло на розгляд ЮНЕСКО досьє щодо борщу. Його підготували експерти Марина Соботюк, Євген Клопотенко і Міністерство культури та інформаційної політики.
Страву включили у чергу на розгляд у 2023 році за правилами ЮНЕСКО. Нині організація врахувала російське вторгнення та зазначила, що Росія створила загрозу цьому об’єкту культурної спадщини. Тому розгляд номінації включили до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.
За словами Еміне Джапарової, подібна практика безпрецедентна для ЮНЕСКО. Аби розгляд прискорили Постійне представництво України при ЮНЕСКО забезпечило необхідний супровід номінаційного досьє. Відомство просувало підтримку з боку інших країн та ініціювало прискорення розгляду.
“Розгляд українського досьє відбудеться 1 липня у Парижі під час позачергового засідання Комітету нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, на якому і має бути ухвалено остаточне рішення про включення нашого українського елементу “Культура приготування Українського Борщу” до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони”, – наголосила Джапарова.
Перша заступниця міністра вважає, що визнання унікальності та ідентичності цього елементу нематеріальної культурної спадщини стане історичною подією для України. Зокрема визнання його універсальної цінності та значення для світової культури.
- Нагадаємо, у 2020 році Мінкульт включив культуру приготування українського борщу до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини країни за рекомендацією Експертної ради при відомстві.
- Наприкінці 2021 року народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови, якою встановлюється в Україні нове свято – День борщу.
- 26 січня 2022 року депутатам Верховної Ради рекомендували ухвалити проєкт постанови про встановлення нового державного свята – Дня борщу.