Розгляд українського досьє щодо внесення борщу до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО відбудеться 1 липня. У Парижі проведуть позачергове засідання, де ухвалять остаточне рішення щодо елементу "Культура приготування Українського Борщу".

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Facebook.

Торік у березні Міністерство закордонних справ України внесло на розгляд ЮНЕСКО досьє щодо борщу. Його підготували експерти Марина Соботюк, Євген Клопотенко і Міністерство культури та інформаційної політики.

Страву включили у чергу на розгляд у 2023 році за правилами ЮНЕСКО. Нині організація врахувала російське вторгнення та зазначила, що Росія створила загрозу цьому об’єкту культурної спадщини. Тому розгляд номінації включили до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.

За словами Еміне Джапарової, подібна практика безпрецедентна для ЮНЕСКО. Аби розгляд прискорили Постійне представництво України при ЮНЕСКО забезпечило необхідний супровід номінаційного досьє. Відомство просувало підтримку з боку інших країн та ініціювало прискорення розгляду.