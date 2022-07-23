Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
В Україні нещодавно успішно пройшли тестування на eSignature Validation Plugtests 2022. Отже, технічно Україна готова до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС.
За словами Михайла Федорова, взаємне визнання електронних підписів — важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Українські цифрові підписи мають визнавати у будь-якій країні Євросоюзу. Адже це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців.
Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн-контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо.
“Тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI”, – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Також він додав, що саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу у сфері електронних довірчих послуг.
Довідка. Європейський інститут телекомунікаційних стандартів (ETSI) – незалежна, некомерційна організація зі стандартизації в телекомунікаційній промисловості в Європі. ETSI були успішно стандартизовані системи стільникового зв’язку GSM і система професійного мобільного радіозв’язку TETRA, стандарт радіотелефонів DECT. ETSI є одним з творців 3GPP.
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