Україна технічно готова до взаємного визнання цифрових підписів з Європейським Союзом, адже український електронний підпис відповідає європейським стандартам.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В Україні нещодавно успішно пройшли тестування на eSignature Validation Plugtests 2022. Отже, технічно Україна готова до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС.

За словами Михайла Федорова, взаємне визнання електронних підписів — важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Українські цифрові підписи мають визнавати у будь-якій країні Євросоюзу. Адже це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців.

Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн-контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо.

“Тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI”, – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також він додав, що саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу у сфері електронних довірчих послуг.

Довідка. Європейський інститут телекомунікаційних стандартів (ETSI) – незалежна, некомерційна організація зі стандартизації в телекомунікаційній промисловості в Європі. ETSI були успішно стандартизовані системи стільникового зв’язку GSM і система професійного мобільного радіозв’язку TETRA, стандарт радіотелефонів DECT. ETSI є одним з творців 3GPP.