Про це повідомляє пресслужба фестивалю Sundance.

Історія розгортається навколо родини, яка мешкає в зоні бойових дій на Донбасі. Головні герої Ірка та Толік очікують народження першої дитини, але біля їх села стається авіакатастрофа.

17 липня 2014 року було збито рейс MH17 Malaysia Airlines, внаслідок чого загинули всі пасажири та екіпаж.

“Сценаристка і режисерка Марина Ер Горбач створює змістовну, чуйну оду стійкості, коли KLONDIKE внутрішньо окреслює зоряну невизначеність життя пари в зоні бойових дій. Панорама камери показує пошкодження їхнього дому та села, гостро усвідомлюючи, що структура їхнього життя також назавжди змінилася”, — зазначають куратори виставки.

У головних ролях Оксана Черкашина, Сергій Шадрін і Олег Щербина.

“Він про родину, яка опиняється просто посеред катастрофи. Вона їх блокує в тому місці, де вони живуть. Мене війна теж блокує, де б я не була. Сподіваюсь, що глядачі сприймуть цей фільм як певну подяку, особливо тим людям, які вижили”, — говорить Марина Ер Горбач в інтерв’ю для Detector Media.

Sundance − американський фестиваль незалежного кіно, який влаштовують щорічно з 1978 року. Інститут Sundance є некомерційною організацією, яка опікується розвитком і підтримкою незалежних кіномитців з усього світу.