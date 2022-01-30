Український пес-розвідник ЗСУ повернувся із пастки окупантів на трьох лапах – історія справжнього воїна

Про це повідомила офіцерка Збройних сил України Олена Білозерська у Facebook.
Він “пройшов ППД, полігони та сектор”. Пес-розвідник протягом місяців жив у бліндажі нарівні з іншими воїнами. Він стояв на посту, носив розвантажувальний жилет та товаришував із бліндажними котами.
Проте, одного дня Вася зник. Побратими його шукали, підняли дрон – і побачили, що пес потрапив у пастку окупантів. Виявилось, що просто перед окопами бойовиків він заплутався у дроті.
За словами Білозерської, врятувати собаку було майже нереально через те, що непомітно туди пролізти дуже складно. Однак бійці ЗСУ все ж планували йти на допомогу побратимові, але “Васька їх випередив”.
“Він відгриз собі лапу та повернувся на трьох, бо не хотів залишатися у полоні”, – йдеться у записі.
Нині чотирилапий вже перебуває на пенсії, його відвезли в село до батьків господаря.
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