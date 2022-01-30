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Український пес-розвідник ЗСУ повернувся із пастки окупантів на трьох лапах – історія справжнього воїна

Поряд із професійними військовими Україну часто захищають й чотирилапі друзі. Чергова героїчна історія пса-розвідника, на ім'я Вася, вразила українців. Кане-корсо, котрий роками служив у розвідувальному підрозділі морської піхоти, аби не втрапити у полон до окупантів мусив відгризти собі лапу.

Неділя, 30 січня 2022, 20:32
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Про це повідомила офіцерка Збройних сил України Олена Білозерська у Facebook.

Він “пройшов ППД, полігони та сектор”. Пес-розвідник протягом місяців жив у бліндажі нарівні з іншими воїнами. Він стояв на посту, носив розвантажувальний жилет та товаришував із бліндажними котами.

Джерело: Facebook

Проте, одного дня Вася зник. Побратими його шукали, підняли дрон – і побачили, що пес потрапив у пастку окупантів. Виявилось, що просто перед окопами бойовиків він заплутався у дроті.

За словами Білозерської, врятувати собаку було майже нереально через те, що непомітно туди пролізти дуже складно. Однак бійці ЗСУ все ж планували йти на допомогу побратимові, але “Васька їх випередив”.

“Він відгриз собі лапу та повернувся на трьох, бо не хотів залишатися у полоні”, – йдеться у записі.

Джерело: Facebook

Нині чотирилапий вже перебуває на пенсії, його відвезли в село до батьків господаря.

Джерело: Facebook

  • Собака на прізвисько Ведмідь (Bear) отримав нагороду Міжнародного фонду захисту тварин (IFAW) за порятунок понад сотні коал під час лісових пожеж в Австралії у 2019—2020 роках.
Теги: фото, героїчна історія, Кане-корсо, пес-розвідник

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