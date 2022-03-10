Про це заявила федеральна міністерка освіти Беттіна Штарк-Ватцінгер у коментарі німецькій інформаційній агенції Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Наразі до Німеччини прибуло 80 тисяч біженців з України. Значну частину з них складають діти, яким необхідна освіта.
Водночас міністерство запропонує українським вчителям, які також опинилися у Німеччині, працювати в школах і дитячих садках країни.
Цього четверга в Любеку зустрінуться міністри освіти. Перед початком конференції вони проведуть зустріч з Генеральним консулом України Іриною Тибінко. Суть полягає в тому, щоб швидко надати можливість навчатися дітям, які полишили терени України.
Президент Асоціації вчителів Німеччини Хайнц-Петер Майдінгер закликав наймати більше викладачів, однак для цього держава має надати додаткове фінансування.
- Нагадаємо, що Україну впродовж тижня після масованого вторгнення Росії тимчасово залишили мільйон осіб. Біженці перетинали переважно західні українські кордони, шукаючи прихистку.
- Відомо, що Європейський Союз готовий надати тимчасовий прихисток усім біженцям з України, котрі виїжджають за кордон після вторгнення російського загарбника.
- Також Польща розгортає пункти прихистку біженців на тлі нападу Росії на Україну. Вісім таких пунктів відкриють у Люблінському та Підкарпатському воєводствах.