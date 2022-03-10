Українських дітей та вчителів, які вимушено прибули до Німеччини на тлі російсько-української війни залучать до навчального процесу.

Про це заявила федеральна міністерка освіти Беттіна Штарк-Ватцінгер у коментарі німецькій інформаційній агенції Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Наразі до Німеччини прибуло 80 тисяч біженців з України. Значну частину з них складають діти, яким необхідна освіта.

Водночас міністерство запропонує українським вчителям, які також опинилися у Німеччині, працювати в школах і дитячих садках країни.

Цього четверга в Любеку зустрінуться міністри освіти. Перед початком конференції вони проведуть зустріч з Генеральним консулом України Іриною Тибінко. Суть полягає в тому, щоб швидко надати можливість навчатися дітям, які полишили терени України.

Президент Асоціації вчителів Німеччини Хайнц-Петер Майдінгер закликав наймати більше викладачів, однак для цього держава має надати додаткове фінансування.