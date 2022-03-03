Про це повідомив голова агентства ООН Філіппо Ґранді у Twitter.

Очікувалося, що кількість біженців може сягнути 4 – 5 мільйонів. Таке число називали ще до масових ударів ракетами, артилерією та авіацією окупантів проти Харкова, Києва, Маріуполя, Чернігова та багатьох інших міст.

“Всього лише впродовж семи днів ми стали свідками втечі мільйона біженців з України в сусідні країни. Для багатьох мільйонів в Україні пора, щоб гармати замовкли, щоб можна було надати гуманітарну допомогу для порятунку життя”, — наголосила Філіппо Ґранді.

Сотні країн світу голосуванням в ООН закликали Росію негайно припинити кровопролиття і забрати російські війська з України.