Про це повідомив голова агентства ООН Філіппо Ґранді у Twitter.
Очікувалося, що кількість біженців може сягнути 4 – 5 мільйонів. Таке число називали ще до масових ударів ракетами, артилерією та авіацією окупантів проти Харкова, Києва, Маріуполя, Чернігова та багатьох інших міст.
“Всього лише впродовж семи днів ми стали свідками втечі мільйона біженців з України в сусідні країни. Для багатьох мільйонів в Україні пора, щоб гармати замовкли, щоб можна було надати гуманітарну допомогу для порятунку життя”, — наголосила Філіппо Ґранді.
Сотні країн світу голосуванням в ООН закликали Росію негайно припинити кровопролиття і забрати російські війська з України.
- Нагадаємо, Європейський Союз готовий надати тимчасовий прихисток усім біженцям з України, котрі виїжджають за кордон після вторгнення російського загарбника.
- Польща розгортає пункти прихистку біженців на тлі нападу Росії на Україну. Вісім таких пунктів відкриють у Люблінському та Підкарпатському воєводствах.
- Раніше віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік припустив, що у разі вторгнення Росії в Україну на кордоні з Польщею можна чекати до мільйона біженців з України.
- Президент України Володимир Зеленський укотре закликав президента РФ Володимира Зеленського до зустрічі та перемовин щодо ситуації в Україні.