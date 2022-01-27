Про це розповів ветеран російсько-української війни Степан Клімов.

У самій пропозиції йдеться про те, що військовий за долари повинен надсилати фото обладнання, зброї, техніки та документів. Також “замовників” цікавлять різні компрометуючі матеріали на кшталт відеозаписів бійок на службі.

У відповідь на запит #Букв Клімов зазначив, що скріншотами пропозиції “за 30 срібників продати побратимів і Батьківщину” з ним поділилися товариші по службі, які наразі знаходяться на Сході України.

“Назвати їхні імена чи звання не можу. Але скажу, що такі випадки не поодинокі, але й не масові”, – зазначив ветеран ЗСУ.

На цьому тлі Степан Клімов радить бути обережними і пильними стосовно незнайомців, які додаються у друзі.