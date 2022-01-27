Про це розповів ветеран російсько-української війни Степан Клімов.
У самій пропозиції йдеться про те, що військовий за долари повинен надсилати фото обладнання, зброї, техніки та документів. Також “замовників” цікавлять різні компрометуючі матеріали на кшталт відеозаписів бійок на службі.
У відповідь на запит #Букв Клімов зазначив, що скріншотами пропозиції “за 30 срібників продати побратимів і Батьківщину” з ним поділилися товариші по службі, які наразі знаходяться на Сході України.
“Назвати їхні імена чи звання не можу. Але скажу, що такі випадки не поодинокі, але й не масові”, – зазначив ветеран ЗСУ.
На цьому тлі Степан Клімов радить бути обережними і пильними стосовно незнайомців, які додаються у друзі.
“Якщо невідома вам людина попросилась до вас у друзі і ви перевірили її профайл, і там не просто пусто чи лише котики, а цікавий для вас контент, то перевірте скільки у вас спільних друзів та не полінкуйтеся навести у них справки. Перевірено, що багато з них не знають цю нову людину особисто. А якщо знають, то вже на ваш розсуд, додавати незнайомця чи ні”, – підкреслив ветеран російсько-української війни Клімов.
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