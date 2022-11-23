Про це він розповів в етері телемарафону.
Всі підрозділи поліції обладнані генераторами, всі готові приймати громадян, зокрема у разі необхідності для обігріву.
Клименко запевнив, що усі правоохоронні структури і рятувальники готувалися до такої ситуації.
“Люди мають знати: правоохоронці поруч. Ми організували засоби зв’язку поліцейських по всій території держави. Громадяни, якщо будуть відчувати небезпеку, – мають звернутися до поліції”, – заявив він.
Глава відомства повідомив, що поліцейські відділки, як і “пункти незламності”, відкриті для громадян. Понад 1200 відділків поліції по всій території нашої держави працюють в повному режимі.
Водночас Клименко наголосив, що у період відключення електроенергії люди насамперед мають із повагою ставитися один до одного.
“Головне: не панікувати і розуміти, що все це тимчасово. Може світло зникнути на кілька годин, але загнати нас в темряву ніхто не зможе. Ми цілодобово будемо на службі”, – пояснив він.
Додатково голова Нацполіції повідомив, що на цей час зафіксовано влучання ворожих ракет у 16 об’єктів інфраструктури на території України.
Раніше в “Укренерго” нагадали, що при значній перерві в електропостачанні активується робота Пунктів Незламності. Мапу таких пунктів по всій країні можна переглянути на nezlamnist.gov.ua. Там будуть усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка — безоплатно і цілодобово.
Пункти працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. На сайті та в усіх Пунктах Незламності можна буде дізнатись, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.
23 листопада у низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, про ракетні удари повідомляється у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні. В усіх регіонах, окрім Криму, лунала повітряна тривога.
Внаслідок ракетних обстрілів окупанти пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив про ймовірність евакуації частини жителів Києва. Це може статися у тому випадку, якщо ситуація з електропостачанням погіршиться, а температура повітря опускатиметься ще нижче.
- Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста за можливості провести зиму у селах чи індивідуальних домівках. За його словами, через проблеми з енергопостачанням – які виникли внаслідок обстрілів росіянами енергетичних об’єктів – у багатоповерхівках будуть проблеми з опаленням.
- Через російську ракетну атаку є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.