Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі по всій території України працюють понад 1 200 відділків у повному режимі. Вони забезпечені засобами зв'язку та генераторами.

Про це він розповів в етері телемарафону.

Всі підрозділи поліції обладнані генераторами, всі готові приймати громадян, зокрема у разі необхідності для обігріву.

Клименко запевнив, що усі правоохоронні структури і рятувальники готувалися до такої ситуації.

“Люди мають знати: правоохоронці поруч. Ми організували засоби зв’язку поліцейських по всій території держави. Громадяни, якщо будуть відчувати небезпеку, – мають звернутися до поліції”, – заявив він.

Глава відомства повідомив, що поліцейські відділки, як і “пункти незламності”, відкриті для громадян. Понад 1200 відділків поліції по всій території нашої держави працюють в повному режимі.

Водночас Клименко наголосив, що у період відключення електроенергії люди насамперед мають із повагою ставитися один до одного.

“Головне: не панікувати і розуміти, що все це тимчасово. Може світло зникнути на кілька годин, але загнати нас в темряву ніхто не зможе. Ми цілодобово будемо на службі”, – пояснив він.

Додатково голова Нацполіції повідомив, що на цей час зафіксовано влучання ворожих ракет у 16 об’єктів інфраструктури на території України.

Раніше в “Укренерго” нагадали, що при значній перерві в електропостачанні активується робота Пунктів Незламності. Мапу таких пунктів по всій країні можна переглянути на nezlamnist.gov.ua. Там будуть усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка — безоплатно і цілодобово.

Пункти працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. На сайті та в усіх Пунктах Незламності можна буде дізнатись, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

23 листопада у низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, про ракетні удари повідомляється у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні. В усіх регіонах, окрім Криму, лунала повітряна тривога.

Внаслідок ракетних обстрілів окупанти пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.