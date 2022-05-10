Про це Порошенко заявив в етері Французького телеканалу LCI.
Політик переконаний: українці вміють дивувати світ, і роблять це починаючи з 2014 року. Як приклад він навів підписання угоди про Асоціацію та вступ в дію Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, безвізовий режим з ЄС і отримання Томосу про автокефалію. Усе це, на думку дуже багатьох скептиків, було для України неможливим – але українці довели протилежне.
“Ви ще погано знаєте українців. Ми здивували світ, коли зупинили другу найбільшу армію світу. Ми маємо неможливе зробити можливим. Ми – нація, яка вже заплатила за майбутнє членство в Європейському Союзі найбільшу ціну серед усіх членів. Наша заявка до членства в ЄС запечатана, підписана кров’ю українців, які віддали життя за те, що вони хочуть повернутися до європейської родини народів”, – наголосив Петро Порошенко.
Він також закликав президента Франції особисто приїхати до України та на власні очі оцінити масштаби злочинів, скоєних російськими окупаційними військами. А також – побачити який героїзм демонструє український народ.
- Нагадаємо, полк “Азов” оприлюднив світлини поранених бійців у підземеллях заводу “Азовсталь”. Захисники потребують негайної належної медичної допомоги та кваліфікованого хірургічного втручання.
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Раніше Литовський Сейм прийняв резолюцію про визнання Росії державою-терористом, а її дії в Україні — геноцидом.
Також петиція до Генеральної асамблеї ООН набрала понад один мільйон підписів. ООН закликали провести процедуру еxtraction для українських захисників, заблокованих на маріупольській “Азовсталі”.