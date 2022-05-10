Президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив, що на вступ України до ЄС може знадобитися кілька десятиліть, і треба шукати альтернативний формат. Однак п'ятий президент України Петро Порошенко з ним не згоден: на переконання політика, українці платять за свої європейські прагнення найвищу ціну, і Макрон добре про це знає.

Про це Порошенко заявив в етері Французького телеканалу LCI.

Політик переконаний: українці вміють дивувати світ, і роблять це починаючи з 2014 року. Як приклад він навів підписання угоди про Асоціацію та вступ в дію Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, безвізовий режим з ЄС і отримання Томосу про автокефалію. Усе це, на думку дуже багатьох скептиків, було для України неможливим – але українці довели протилежне.

“Ви ще погано знаєте українців. Ми здивували світ, коли зупинили другу найбільшу армію світу. Ми маємо неможливе зробити можливим. Ми – нація, яка вже заплатила за майбутнє членство в Європейському Союзі найбільшу ціну серед усіх членів. Наша заявка до членства в ЄС запечатана, підписана кров’ю українців, які віддали життя за те, що вони хочуть повернутися до європейської родини народів”, – наголосив Петро Порошенко.

Він також закликав президента Франції особисто приїхати до України та на власні очі оцінити масштаби злочинів, скоєних російськими окупаційними військами. А також – побачити який героїзм демонструє український народ.