Українцям дозволили купувати акції компанії Pfizer та Nike

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні нові цінні папери іноземних емітентів, зокрема й акції американської компанії Pfizer й бренду Nike.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Зазначається, що на засіданні 4 листопада комісія дала старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринку таких компаній:

NIKE, INC.,

MERCK & CO., INC.,

PAYPAL HOLDINGS, INC.,

NVIDIA CORPORATION,

PEPSICO, INC.,

PFIZER INC.,

QUALCOMM INCORPORATED,

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,

THE WALT DISNEY COMPANY,

STARBUCKS CORPORATION,

UNITED PARCEL SERVICE,

WALMART INC.

Відтак, тепер українці можуть скористатись можливістю інвестувати у 85 цінних паперів іноземних емітентів.

Нагадаємо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила купувати акції 73 іноземних компаній, серед яких Amazon, Google, Intel та Coca-Cola.