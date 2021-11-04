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Українцям дозволили купувати акції компанії Pfizer та Nike

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні нові цінні папери іноземних емітентів, зокрема й акції американської компанії Pfizer й бренду Nike.

Четвер, 4 листопада 2021, 13:11

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Зазначається, що на засіданні 4 листопада комісія дала старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринку таких компаній:

  • NIKE, INC.,
  • MERCK & CO., INC.,
  • PAYPAL HOLDINGS, INC.,
  • NVIDIA CORPORATION,
  • PEPSICO, INC.,
  • PFIZER INC.,
  • QUALCOMM INCORPORATED,
  • THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
  • THE WALT DISNEY COMPANY,
  • STARBUCKS CORPORATION,
  • UNITED PARCEL SERVICE,
  • WALMART INC.

Відтак, тепер українці можуть скористатись можливістю інвестувати у 85 цінних паперів іноземних емітентів.

Нагадаємо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила купувати акції 73 іноземних компаній, серед яких Amazon, Google, Intel та Coca-Cola.

Теги: Pfizer, інвестиції, цінні папери

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