Українцям дозволили купувати акції компанії Pfizer та Nike

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Зазначається, що на засіданні 4 листопада комісія дала старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринку таких компаній:
- NIKE, INC.,
- MERCK & CO., INC.,
- PAYPAL HOLDINGS, INC.,
- NVIDIA CORPORATION,
- PEPSICO, INC.,
- PFIZER INC.,
- QUALCOMM INCORPORATED,
- THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
- THE WALT DISNEY COMPANY,
- STARBUCKS CORPORATION,
- UNITED PARCEL SERVICE,
- WALMART INC.
Відтак, тепер українці можуть скористатись можливістю інвестувати у 85 цінних паперів іноземних емітентів.
Нагадаємо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила купувати акції 73 іноземних компаній, серед яких Amazon, Google, Intel та Coca-Cola.
- Раніше повідомлялося, що Верховна Рада змінила вимоги до декларування цінних паперів.
- У 2020 році Міністерство фінансів здійснило залучення коштів, запропонувавши 9 видів цінних паперів на аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
- На початку грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до 15 грудня Україна може запозичити на зовнішніх ринках 1 мільярд доларів США.