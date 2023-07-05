Через спеку українці почали використовувати більше електроенергії у вечірній час. Водночас фахівці закликають обмежити споживання електроенергії у вечірні години.

Джерело: НЕК “Укренерго”

Згідно з даними, через спеку напередодні увечері споживання електроенергії зросло на 9%у порівнянні з попередніми днями минулого тижня.

Також змінився період максимально споживання протягом доби. Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16.00 до 23:00 години.

“Щоб дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00. Будь ласка, переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на інші години доби або на ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно”, – закликали у компанії.

Водночас станом на зараз виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. Вийшов з планового ремонту один з атомних енергоблоків, що додало потужності в енергосистемі.