Джерело: НЕК “Укренерго”
Згідно з даними, через спеку напередодні увечері споживання електроенергії зросло на 9%у порівнянні з попередніми днями минулого тижня.
Також змінився період максимально споживання протягом доби. Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16.00 до 23:00 години.
“Щоб дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00. Будь ласка, переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на інші години доби або на ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно”, – закликали у компанії.
Водночас станом на зараз виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. Вийшов з планового ремонту один з атомних енергоблоків, що додало потужності в енергосистемі.
- Україна та Велика Британія уклали меморандум про енергетичне партнерство. Країни домовилися створити Фонд відновлення енергетики обсягом 62 млн фунтів.
- Внаслідок масованих російських атак зазнали пошкоджень 43% магістральних мереж – підстанцій та ліній електропередачі, що транспортують великі обсяги електрики від електростанцій до мереж обленерго. При цьому 70% із пошкоджених підстанцій були атаковані щонайменше двічі.