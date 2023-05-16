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Україну та Росію відвідають посередники з Африки для розробки «мирного плану» – глава ПАР

16 травня президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що глава РФ Володимир Путін та очільник України Володимир Зеленський домовилися зустрітися з групою африканських лідерів, щоб обговорити потенційний "мирний план".

Вівторок, 16 травня 2023, 23:03
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Про це повідомляє Reuters.

Деталі плану не були оприлюднені, хоча заявлена ​​позиція України щодо будь-якої мирної угоди полягає в тому, що всі російські війська мають вивести зі своєї території.

Мої бесіди з лідерами продемонстрували, що вони обоє готові прийняти африканських посередників і обговорити, як можна покласти край цьому конфлікту, — сказав Рамафоса на спільному пресбрифінгу з прем’єр-міністром Сінгапуру в Кейптауні. Чи вдасться це чи ні, залежатиме від дискусій, які будуть проведені”, – пояснив він.

У заяві президента ПАР зазначили, що Зеленський та Путін погодилися прийняти місію у своїх столицях Москві та Києві, йдеться у заяві президента Південної Африки.

Так званий “мирний план” також підтримують африканські лідери Сенегалу, Уганди, Єгипту, Республіки Конго та Замбії.

Рамафоса зауважив, що Сполучені Штати та Велика Британія нібито висловили “обережну” підтримку плану, і Генеральний секретар ООН також був проінформований про цю ініціативу.

Південно-Африканська Республіка, яка вважається одним із найближчих союзників Москви на континенті, заявляє, що є “неупередженою” та утрималася від голосування щодо резолюцій ООН щодо війни.

Минулого тижня у ПАР відкинули заяви посла США про те, що зброя була завантажена на російське судно з військово-морської бази в Кейптауні в грудні.

Довідка. ПАР поширює наративи про політику неприєднання щодо війни в Україні. Водночас республіка продовжує співпрацю з Росією у військовій сфері і утрималася при голосуванні за резолюцію ООН із закликом до загарбників вивести війська. Саме це стало причиною поширення серед країн Заходу припущень, що ПАР є  одним із найближчих союзників Москви.

Як відомо, у грудні 2022 року російський корабель Lady R робив зупинку на військово-морській базі ПАР Саймонстаун, після чого направився до Росії.

Раніше цього місяця після візиту до США спільно з делегацією посадових осіб ПАР посол США Рубен Брігеті заявив, що під час цієї зупинки на судно завантажили зброю та боєприпаси.

В Офісі президента країни Рамафоси прокоментували ці звинувачення й відповіли, що жодних  конкретних доказів, які б довели правдивість заяв посла, не запропоновано.

Невдовзі кілька міністрів, включно з представником міністерства закордонних справ і міністром зв’язку, відзначили, що ПАР не погоджувала постачання зброї в Росію в грудні.

12 травня посла США Брігеті викликали на зустріч з міністром закордонних справ ПАР Наледі Пандор. Після цього у ПАР заявили, що посадовець вибачився за свої слова, однак сам посол цього не підтвердив. Він лише прокоментував зустріч у Twitter, написавши, що “щиро вдячний за можливість поспілкуватися з міністром і виправити ймовірні помилкові враження, викликані його заявами.”

Теги: заява, мирний план, ПАР, посередники, Сиріл Рамафоса, Африка

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