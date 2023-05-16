Україну та Росію відвідають посередники з Африки для розробки «мирного плану» – глава ПАР

16 травня президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що глава РФ Володимир Путін та очільник України Володимир Зеленський домовилися зустрітися з групою африканських лідерів, щоб обговорити потенційний "мирний план".

Про це повідомляє Reuters.

Деталі плану не були оприлюднені, хоча заявлена ​​позиція України щодо будь-якої мирної угоди полягає в тому, що всі російські війська мають вивести зі своєї території.

Мої бесіди з лідерами продемонстрували, що вони обоє готові прийняти африканських посередників і обговорити, як можна покласти край цьому конфлікту, — сказав Рамафоса на спільному пресбрифінгу з прем’єр-міністром Сінгапуру в Кейптауні. Чи вдасться це чи ні, залежатиме від дискусій, які будуть проведені”, – пояснив він.

У заяві президента ПАР зазначили, що Зеленський та Путін погодилися прийняти місію у своїх столицях Москві та Києві, йдеться у заяві президента Південної Африки.

Так званий “мирний план” також підтримують африканські лідери Сенегалу, Уганди, Єгипту, Республіки Конго та Замбії.

Рамафоса зауважив, що Сполучені Штати та Велика Британія нібито висловили “обережну” підтримку плану, і Генеральний секретар ООН також був проінформований про цю ініціативу.

Південно-Африканська Республіка, яка вважається одним із найближчих союзників Москви на континенті, заявляє, що є “неупередженою” та утрималася від голосування щодо резолюцій ООН щодо війни.

Минулого тижня у ПАР відкинули заяви посла США про те, що зброя була завантажена на російське судно з військово-морської бази в Кейптауні в грудні.