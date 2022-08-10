Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких говорити, що “Україну вже поділили”.
Пропагандистські заяви мають містити інформацію про те, що на території західних областей ввели в обіг польські злоті, а в більшості магазинів “подвійні цінники”: “Від Росії немає куди тікати. Україна не та, якою була”, — мають говорити людям.
Такі висловлення спрямовані на підрив морально-психологічної стійкості проукраїнського населення, яке залишилося в місті.
Розвідники заявили, що всі українські землі будуть обов’язково звільнені, Україна залишиться неподільною та унітарною державною, а кожен окупант та колаборант отримає заслужену відплату.
- Нагадаємо, відеоплатформа YouTube і далі працюватиме в РФ. Таке рішення обґрунтовується необхідністю протистояння дезінформації з боку РФ.
- 16 червня Європейська комісія представила жорсткий кодекс поведінки у боротьбі з дезінформацією, вже підписаний такими інтернет-гігантами, як Google та Twitter. Новий варіант зобов’язує інтернет-провайдерів вживати жорсткіших заходів проти поширення фейків. Одним із напрямків стане посилення боротьби з “дипфейками” – вкрай правдоподібною дезінформацією.
- Парламент Молдови схвалив закон щодо захисту інформаційного простору країни, який зокрема передбачає заборону трансляції російських новин та аналітичних програм.