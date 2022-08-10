На тимчасово окупованих територіях так звана "влада" проводить пропагандистську кампанію, спрямовану на зневіру мешканців в українській владі та можливості звільнення.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких говорити, що “Україну вже поділили”.

Пропагандистські заяви мають містити інформацію про те, що на території західних областей ввели в обіг польські злоті, а в більшості магазинів “подвійні цінники”: “Від Росії немає куди тікати. Україна не та, якою була”, — мають говорити людям.

Такі висловлення спрямовані на підрив морально-психологічної стійкості проукраїнського населення, яке залишилося в місті.

Розвідники заявили, що всі українські землі будуть обов’язково звільнені, Україна залишиться неподільною та унітарною державною, а кожен окупант та колаборант отримає заслужену відплату.