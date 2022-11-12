НЕК "Укренерго" повідомив, що сьогодні, 12 листопада, окрім графіків погодинних відключень електроенергії, у 7 областях додатково застосовуватимуть аварійні відімкнення.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Попри вчорашню заяву, що сьогодні будуть застосовані погодинні обмеження електроенергії, на даний час енергетикам довелось додатково застосувати й аварійні відімкнення електроенергії у таких областях як:

Київська та місто Київ

Чернігівська

Черкаська

Житомирська

Сумська

Харківська

Полтавська

Щодо Донецької області, то тут продовжують застосовувати лише погодинні графіки відімкнень.

“Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж”, – мовиться у заяві.

Перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень.

Під час аварійних відімкнень електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено. Після стабілізації ситуації в вище вказаних 7 регіонах продовжать діяти планові відключення.