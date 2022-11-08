В НЕК "Укренерго" попередили, що сьогодні у Києві та ще семи українських областях все ж застосовуватимуть аварійні графіки відключень електроенергії, попри те, що напередодні вони не були заплановані.

Про це повідомили у пресслужбі “Укренерго”.

Згідно з повідомленням, з 9:30 у таких областях як Київська та місто Київ, Чернігівська, Черкаська, Житомирська, Сумська, Харківська, Полтавська.

Попри те. що напередодні “Укренерго” повідомляло, що аварійних відімкнень не буде, зараз у компанії наголосили, що такі обмеження необхідні, адже через похолодання споживачі збільшують використання електроенергії.

“Це приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що трапились через обстріли ворога”, – мовиться у повідомленні.

Щодо планових, погодинних графіків відімкнень, то вони сьогодні діють по всій території України. Більш точну інформацію по відключеннях саме в вашому регіоні має надати місцевий оператор розподільчих мереж (обленерго).

Графіки аварійних відімкнень запроваджують, щоб вберегти електромережі від додаткових аварій, коли починає збільшуватись споживання електроенергії.

Під час аварійних відімкнень електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено.