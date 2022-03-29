Про це повідомляє пресслужба банку.
“До того ж разом з грошима вони отримають шанс врятувати своє життя, яке вони точно втратять тільки-но піднімуть зброю в Україні”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у росіян не працюють платіжні системи Visa та Mastercard, тому виплати гарантуються лише готівкою у рублях.
“Ці гроші для нас не мають жодної цінності, ну не спалювати ж їх, до того ж це не екологічно!”, — наголосили в “Укргазбанку”.
Винагорода складатиме 100 тисяч рублів.
- Також Україна провела перший повноцінний обмін військовополоненими з Росією. За його результатами десятеро українських захисників повернулися додому.
- Нагадаємо, у російській армії вирують хвилі бунтів. Президент РФ Володимир Путін не вірить у власну армію та вдається до репресій. Військових, які не бажають воювати з Україною — розстрілюють.
- Раніше оосійський військовий вирішив здатися у полон Збройним Силам України разом із танком. Він вирішив не повертатися до своєї частини, оскільки за це його обіцяли вбити.