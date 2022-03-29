В "Укргазбанку" зазначають, що російському війську бракує мотивації, тому ухвалено рішення заплатити більше грошей, ніж їм пропонує РФ. Навіть більше посмертної виплати, на яку вона спромоглася. Головна умова — здатися в полон ЗСУ та віддати всю техніку та зброю.

Про це повідомляє пресслужба банку.

“До того ж разом з грошима вони отримають шанс врятувати своє життя, яке вони точно втратять тільки-но піднімуть зброю в Україні”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у росіян не працюють платіжні системи Visa та Mastercard, тому виплати гарантуються лише готівкою у рублях.

“Ці гроші для нас не мають жодної цінності, ну не спалювати ж їх, до того ж це не екологічно!”, — наголосили в “Укргазбанку”.

Винагорода складатиме 100 тисяч рублів.