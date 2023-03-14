Державний концерн "Укроборонпром" у співпраці з однією з країн-членів НАТО почав виробляти 125-мм снаряди для танкових гармат.

Про це інформує пресслужба “Укроборонпрому”.

Відтак, це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

Повідомляється, що за замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т-72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України завдають ударів по ворожих військах.

Загалом Україна вперше за часи своєї незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкових снарядів 125 мм. З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо.

Зауважимо, що нещодавно “Укроборонпром” підписав з Міністерством оборони України контракт на постачання 120-мм мінометних мін, які також виготовляються у взаємодії з однією з країн-учасників Північноатлантичного альянсу.

В “Укроборонпромі” зазначили, що 120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. А виробничі потужності розосереджено, зокрема, частину з них розташовано в одній з європейських держав.

У державному концерні пояснили, що цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт уламків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.

Загалом 120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до 7-ми кілометрів, а сучасними боєприпасами – у понад 8 кілометрів.

Варто зазначити, що 120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників.