В "Укрпошті" планують випустити наступну поштову марку, яка буде присвячена перемозі українського гурту Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022".

Про це повідомив директор “Укрпошти” Ігор Смілянський у Facebook.

“Укрпошта” випускає марки, згідно з рішенням Художньої Ради. Водночас Смілянський переконаний, що у нього буде достатньо аргументів як у голови Ради погодити та пришвидшити випуск марки, присвячений нашим переможцям.

Дизайн марки мають розробити окремо, бо повинні це погодити з Євробаченням.

“Якщо бажаємо йти в Європу, треба поважати права інтелектуальної власності. Тому поки фото – це приклад одного із варіантів”, – зазначив директор “Укрпошти”.

Він нагадав, що в додатку Дія, на сторінці в фейсбуці та на його ТГ каналі https://t.me/igorsmelyansky триває голосування яка марка буде наступною маркою України. Поки є безперечний лідер, але ще є 5 днів для визначення. Водночас він зауважив, що український гурт піде поза конкурсом.