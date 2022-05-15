Про це повідомив директор “Укрпошти” Ігор Смілянський у Facebook.
“Укрпошта” випускає марки, згідно з рішенням Художньої Ради. Водночас Смілянський переконаний, що у нього буде достатньо аргументів як у голови Ради погодити та пришвидшити випуск марки, присвячений нашим переможцям.
Дизайн марки мають розробити окремо, бо повинні це погодити з Євробаченням.
“Якщо бажаємо йти в Європу, треба поважати права інтелектуальної власності. Тому поки фото – це приклад одного із варіантів”, – зазначив директор “Укрпошти”.
Він нагадав, що в додатку Дія, на сторінці в фейсбуці та на його ТГ каналі https://t.me/igorsmelyansky триває голосування яка марка буде наступною маркою України. Поки є безперечний лідер, але ще є 5 днів для визначення. Водночас він зауважив, що український гурт піде поза конкурсом.
- Нагадаємо, “Укрпошта” розпочала голосування за визначення тематики наступної поштової марки України часів воєнного стану. Віддати голос можна у соціальних мережах та у застосунку “Дія”.
- Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський розповів, як відбувався онлайн-продаж марки “Русскій воєнний корабль, іді…“, яка набула популярності серед українців.
- Раніше Ігор Смілянський повідомив, що придбати марку “Русскій воєнний карабль, іді…” у поштових відділеннях більше неможливо.