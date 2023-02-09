Про це інформує пресслужба СБУ.
Відповідну суму перераховано нинішніми керівниками ПАТ “Укртатнафта”, які отримали відповідне інформування від правоохоронців.
За матеріалами розслідування, попередній менеджмент цієї компанії продавав пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку. І це при тому, що суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів. Таким чином заборгованість компанії перед державою лише за цим епізодом становить більше ніж 605 мільйонів гривень.
“Для відшкодування завданих Україні збитків правоохоронці здійснили відповідне інформування нинішнього менеджменту компанії. Після цього представники ПАТ “Укртатнафта” здійснили термінове перерахування до бюджету 531 мільйона гривень кількома платежами”, – пояснюють у пресслужбі.
Також додається, що нині вирішується питання щодо використання відшкодованих коштів для забезпечення потреб Збройних Сил України.
Крім того, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками і топменеджментом “Укрнафти” та “Укртатнафти”.
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