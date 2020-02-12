Міжнародна компанія Boyden отримає 837, 5 тис. гривень за пошук і відбір кандидатів на посаду глави "Укрзалізниці".

Про це повідомляється на майданчику Prozzoro Zakupki.ua.

Раніше повідомлялося, що наглядова рада “Укрзалізниці” почав конкурсну процедуру на посаду нового керівника компанії після звільнення попереднього голови Євгена Кравцова.

На пошук гідного кандидата виділили 837 500 гривень і провели тендер “Забезпечення пошуку та підбору кандидатів на посаду голови правління АТ “Укрзалізниця”.

Відзначається, що американська компанія Boyden отримала замовлення від філії “Центру сервісного забезпечення” Відкритого акціонерного товариства “Укрзалізниця”.

Договір був підписаний 11 лютого цього року. На сайті вказано, що термін надання послуг – до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, що голова правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов подав у відставку наприкінці грудня 2019 року. Чиновник повідомляв, що розгляд його звернення про припинення контракту має відбутися на початку 2020 року на засіданні наглядової ради “УЗ”. Головою “Укрзалізниці” Кравцов став у січні 2019 року. До цього він виконував обов’язки глави компанії після відставки попереднього керівника Войцеха Бальчуна в серпні 2017 року.

Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління “Укрзалізниці” Желька Марчека.