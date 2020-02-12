Про це повідомляється на майданчику Prozzoro Zakupki.ua.
Раніше повідомлялося, що наглядова рада “Укрзалізниці” почав конкурсну процедуру на посаду нового керівника компанії після звільнення попереднього голови Євгена Кравцова.
На пошук гідного кандидата виділили 837 500 гривень і провели тендер “Забезпечення пошуку та підбору кандидатів на посаду голови правління АТ “Укрзалізниця”.
Відзначається, що американська компанія Boyden отримала замовлення від філії “Центру сервісного забезпечення” Відкритого акціонерного товариства “Укрзалізниця”.
Договір був підписаний 11 лютого цього року. На сайті вказано, що термін надання послуг – до 31 грудня 2020 року.
Нагадаємо, що голова правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов подав у відставку наприкінці грудня 2019 року. Чиновник повідомляв, що розгляд його звернення про припинення контракту має відбутися на початку 2020 року на засіданні наглядової ради “УЗ”. Головою “Укрзалізниці” Кравцов став у січні 2019 року. До цього він виконував обов’язки глави компанії після відставки попереднього керівника Войцеха Бальчуна в серпні 2017 року.
Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління “Укрзалізниці” Желька Марчека.
- 15 листопада минулого року прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабмін має намір найближчим часом прийняти рішення про зміну керівництва “Укрзалізниці” через скарги працівників. Згодом керівник “УЗ” Євген Кравцов звернувся до наглядової ради компанії для розгляду питання про його звільнення.
- Раніше Кабінет Міністрів України повернув АТ “Укрзалізниця” до сфери управління Міністерства інфраструктури. Передбачалося, що компанія буде розділена на трьох операторів: оператора інфраструктури, вантажного перевізника і пасажирського перевізника. Сама компанія стане публічною (IPO).