Про це йдеться у дописі Максима Козицького у Facebook.
За його словами, у Львівський державний авіаційно-ремонтний завод влучило чотири ворожі ракети. Загалом по місту було випущено шість ракет, проте дві із них вдалось збити над територією Львівської області.
Всі ракети були випущені з акваторії Чорного моря.
Наразі рятувальники завершують гасіння пожежі. Жертв на місці вибуху немає, проте одна людина отримала поранення середньої важкості.
Козицький також закликав мешканців Львівщини не публікувати у соцмережах фото, відео чи будь-які інші дані щодо обстрілів міста. За його словами, якщо публічно коментувати інформацію до появи офіційних заяв – це грає на руку ворогу.
“Наш інформаційний фронт має працювати на нас, а не на окупанта”, – написав очільник Львівської ОВА.
- Нагадаємо, близько 6:30 ранку 18 березня, у місті Львів пролунало декілька вибухів. Міський голова міста Андрій Садовий розповів, куди влучили російські ракети.
- Окрім цього РФ вкотре завдала ракетного удару по українській столиці. Зранку уламки збитої ракети впали на житловий будинок у Подільському районі Києва та спричинили пожежу.
- Також російські окупанти артилерією та “Градами” за ніч зруйнували понад 20 житлових будинків у Сєверодонецьку та Рубіжному. Внаслідок їхніх дій двоє людей загинули та ще 6 отримали поранення