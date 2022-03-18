Про це йдеться у дописі Максима Козицького у Facebook.

За його словами, у Львівський державний авіаційно-ремонтний завод влучило чотири ворожі ракети. Загалом по місту було випущено шість ракет, проте дві із них вдалось збити над територією Львівської області.

Всі ракети були випущені з акваторії Чорного моря.

Наразі рятувальники завершують гасіння пожежі. Жертв на місці вибуху немає, проте одна людина отримала поранення середньої важкості.

Козицький також закликав мешканців Львівщини не публікувати у соцмережах фото, відео чи будь-які інші дані щодо обстрілів міста. За його словами, якщо публічно коментувати інформацію до появи офіційних заяв – це грає на руку ворогу.