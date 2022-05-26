Сьогодні російські окупанти обстріляли з артилерії Харків. Значних ударів зазнав Шевченківський, Київський райони та район Павлового Поля.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через ворожі обстріли 17 людей зазнали поранень, серед них 9-річна дитина. Натомість загинуло 7 мирних жителів.

“Ворог знову підступно тероризує цивільне населення. Ще раз прошу усіх без нагальних потреб не перебувати на вулицях. Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях. Розслаблятися ще надто зарано”, – зазначив Олег Синєгубов.

Збройні Сили України виконують свою роботу та відганяють ворога. На півночі, на північно-східному та Ізюмському напрямках тривають запеклі бої, у котрих російські окупанти зазнають значних втрат.