Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Через ворожі обстріли 17 людей зазнали поранень, серед них 9-річна дитина. Натомість загинуло 7 мирних жителів.
“Ворог знову підступно тероризує цивільне населення. Ще раз прошу усіх без нагальних потреб не перебувати на вулицях. Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях. Розслаблятися ще надто зарано”, – зазначив Олег Синєгубов.
Збройні Сили України виконують свою роботу та відганяють ворога. На півночі, на північно-східному та Ізюмському напрямках тривають запеклі бої, у котрих російські окупанти зазнають значних втрат.
- Російські війська знову почали обстрілювати Харків та район довкола обласного центру. Мешканців міста закликають перебувати в укриттях.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у Харківській області було зруйновано та пошкоджено 45% доріг.
- Через 3 місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вперше запрацював Харківський метрополітен.