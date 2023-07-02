Джерело: пресслужба КМВА
“Чергова повітряна атака ворога на Київ. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією – баражуючі боєприпаси “Shahed”. Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12-ть днів”, – розповів Сергій Попко, начальник КМВА.
Також він запевнив, що силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено.
Інформації щодо потерпілих чи руйнування нині не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.
- Вночі, 2 липня, повітряна тривога шириться Україною. Є загроза застосування ворогом ударних БПЛА.
- Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до десяти одиниць. Також кількість ворожих кораблів збільшилася в Азовському морі. Нині там перебуває два судна.
- Ворог здійснив наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, проте безуспішно.