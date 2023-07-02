У ніч з 1 на 2 липня російські загарбницькі війська здійснили чергову атаку Києва іранськими безпілотниками типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони виявлено і знищено всі ворожі цілі навколо столиці.

Джерело: пресслужба КМВА

“Чергова повітряна атака ворога на Київ. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією – баражуючі боєприпаси “Shahed”. Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12-ть днів”, – розповів Сергій Попко, начальник КМВА.

Також він запевнив, що силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено.

Інформації щодо потерпілих чи руйнування нині не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.