Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
“Я хотів би всім порадити провести уважно, дисципліновано та у безпеці вихідні дні”, – зазначив Олександр Лисенко.
Також він наголосив на тому, що ті, у кого є можливість виїхати за місто, мають нею скористатися. Проте, якщо жителі Сум планують залишатися у місті, то їм необхідно уникати місць великого скупчення людей.
Також міський голова Сум порадив кожному завчасно подбати, де безпечніше буде провести ці вихідні.
“Будьте уважні, слідкуйте за повідомленнями про повітряну тривогу”, – зазначив Олександр Лисенко.
Крім цього, міський голова розповів про організацію навчально-виховного процесу з 1 вересня та про видачу продуктових наборів для людей віком від 70 до 75 років.
Нагадаємо, що протягом 9 липня 2022 року російські військові обстрілювали три громади Сумської області. У Шалигінській громаді майже опівдні пролунало 6 вибухів.
Росіяни стріляли із реактивних систем залпового вогню. Також у той же часовий проміжок вони випустили 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон. Ввечері, о 18:30 росіяни так само випустили ще 12 ракет, а після цього відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню.
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