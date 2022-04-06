Відповідне рішення зареєстровано у постанові Кабінету міністрів України від 5 квітня.

Якщо раніше добровольці могли використовувати особисту мисливську зброю під час виконання завдань територіальної оборони, то нова постанова дозволяє стрілецьку зброю та “інші види озброєння”.

Стрілецька зброя, як пояснили у постанові, це вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами патронів. А “інші види озброєння” – це артилерія, ракетні системи (комплекси), (не)керовані ракети та їх складові, комплекси (установки) для їх запуску та складові до них, засоби управління зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування та обслуговування ракет. А також гранатомети, вогнемети, міни та гранати.

Водночас перенесення чи перевезення членами добровольчих формувань особистої мисливської зброї, стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них здійснюється з дозволу командира відповідного добровольчого формування.