Кабінет міністрів України на період дії карантину тимчасово встановив торговельну надбавку на рівні щонайбільше 10% на деякі харчові продукти.

Про це йдеться у постанові уряду.

На період дії карантину встановлюється граничний рівень торговельної надбавки в розмірі 10% від ціни на гречану крупу, цукор-пісок, пшеничне борошно першого ґатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна першого ґатунку), пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці), курячі яйця категорії С1, курячу тушку та вершкове масло жирністю 72,5%.

Таке рішення урядовці пояснюють тенденцією до зростання споживчих цін на харчові продукти від початку 2021 року на внутрішньому ринку України.

За останній рік в Україні значно зросли ціни на продукти, зокрема:

гречана крупа на 23,8% (+8,9 грн)

цукор 34,9% (+7,3 грн)

пшеничне борошно 15,4% (+1,96 грн)

макаронні вироби 18,4% (+3,72 грн)

молоко 9,2% (+2,36 грн)

соняшникова олія 48% (+20,25 грн)

яйця 11,5% (+3,15 грн)

птах 26,9% (+15,06 грн)

вершкове масло 12,3% (+5,46 грн).

Гранична торговельна надбавка встановлюється з урахуванням рекламних, маркетингових та логістичних послуг, а також послуг із підготовки, обробки, пакування та інших пов’язаних із реалізацією кінцевому споживачу.

На засіданні 30 грудня 2021 року урядовці вже внесли батон та соняшникову олію до списку продуктів, на які встановлюється гранична торговельна націнка у розмірі 10%.