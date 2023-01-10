Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Програма обміну старих ламп на нові дасть змогу зекономити електроенергію, забезпечити баланс енергоспоживання та вистояти під час енергокризи. Ця ініціатива є частиною підтримки Європейським Союзом, що також включає постачання генераторів та іншу допомогу задля підтримки енергетичної інфраструктури України.
Згідно з постановою, українці зможуть обміняти по п’ять ламп розжарювання на п’ять світлодіодних (LED) ламп. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС. Обмін проходитиме у відділеннях “Укрпошти”.
У Мінцифри зазначили, що на першому етапі будуть доступні 15 млн ламп для обміну, які надходитимуть поступово протягом декількох тижнів. Насамперед через найбільший ефект економії забезпечуватимуть обласні центри й великі міста. До кінця лютого лампочки мають надійти і до найменших сіл.
Програма обміну ламп стартує в кінці січня. Взяти участь можна у два способи: з попереднім замовленням через за стосунок “Дія” і без нього. Якщо ви попередньо замовляєте лампи через застосунок, то гарантовано лампи будуть наявні у відділенні “Укрпошти”, вказаному вами під час замовлення. Забрати лампи можна буде протягом п’яти робочих днів після отримання підтвердження на телефон.
У відомстві пояснили, що якщо ви не маєте можливості замовити лампи через “Дію”, можна прийти до відділення “Укрпошти” з паспортом, ідентифікаційним кодом та лампами розжарювання. При обміні у відділенні “Укрпошти” фіксують паспортні дані та ідентифікаційний код людини, удруге вона провести обмін не зможе.
З 16 січня програма почне працювати в режимі бета-тестування. Після його завершення проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні. Взяти участь зможуть українці віком від 18 років.
- Європейська комісія планує профінансувати близько 30 мільйонів світлодіодних ламп для України.
- У відповідь на ракетні обстріли РФ по цивільній інфраструктурі України, Європейська комісія мобілізувала аварійні резерви для того, аби спорядити в Україну 40 генераторів.
- Європейський Союз передасть Україні 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури та мільйони енергозберігаючих лампочок.