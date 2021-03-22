Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запровадила "червоний" рівень епіднебезпеки у ще двох областях України — Сумській та Київській.

Про це за підсумками засідання повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

“Державна комісія вирішила встановити з 00:00 24 березня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Сумської областей та застосувати на території Київської та Сумської областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше урядова комісія встановила обмеження “червоної зони” у Києві, Одеській, Закарпатській, Житомирській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Які обмеження діють у “червоній зоні”?

Згідно з нормами адаптивного карантину, у “червоній” зоні передбачено введення жорстких карантинних обмежень. Заборонено:

1. Діяльність барів, ресторанів, кафе тощо, крім здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах.

2. Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах (крім винятків, передбачених підпунктом 4).

3. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності.

4. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування, крім:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів;

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;

діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей;

діяльності операторів поштового зв’язку;

медичної практики, ветеринарної практики;

діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування);

діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;

перукарень та салонів краси за попереднім записом;

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг.

5. Приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів (крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб).

6. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів (крім тренувань спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів).

7. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.

8. Робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11:00 до 6:00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.

9. Діяльність непродовольчих ринків.

10. Відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1—4 класів закладів загальної середньої освіти.

Зауважимо, що також у “червоній” зона може бути заборонено здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень, крім транзитних перевезень. Однак остаточне рішення щодо цього ухвалює місцева влада. До прикладу, транспорт не зупиняв Київ.