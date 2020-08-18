Уряди України та Ізраїлю закликали паломників, які планують взяти участь у святкових заходах з нагоди Рош га-Шана в Україні, утриматися від відвідання міста Умань (Черкаська область).

Відповідну заяву опубліковано на офіційних сайтах урядів.

“Цього року епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі, як і в усьому світі, на жаль, не дає змоги традиційно відзначити це свято. Керуючись рекомендаціями та застереженнями міністерств охорони здоров’я України та Ізраїлю, наполегливо закликаємо усіх паломників, які планують взяти участь у цьогорічних святкових заходах з нагоди Рош га-Шана в Україні, утриматися від відвідання міста Умань через загрозливу епідемічну ситуацію”, – наголошується в заяві.

Стосовно тих, хто все-таки вирішить відвідати Умань, в урядах відзначають, що карантин в Україні поширюється на всі публічні заходи та має суворо дотримуватися.

“Сподіваємося на розуміння та щиро віримо, що наступного року нам вдасться разом відсвяткувати Рош га-Шана та інші свята без будь-яких обмежень”, – сказано в заяві.

Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Зазвичай на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.